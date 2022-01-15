Відома українська співачка Руслана традиційно зустріла Старий Новий рік з сім'єю. Яскраві фото зі святкування вона опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

Читайте також Світлана Тарабарова приїхала до Львова, щоб підтримати Ірину Федишин: відео яскравого дуету

Фото Руслани з мамою

До дому Руслани прийшли щедрівники, які виконали кілька українських різдвяних пісень та продемонстрували театралізоване дійство. До колективу доєдналась і сама артистка з чоловіком та мамою.

З цієї нагоди зірка поділилась рідкісним фото з ненькою. Неможливо не помітити, що Руслана дуже схожа на матусю.



Як Руслана зустріла Старий Новий рік / Фото з інстаграму зірки

Руслана розповіла, що цей вечір нагадав їй дитинство.

Я не дуже того пам'ятаю, але тато каже, що у нас на селі на Маланки часом таке творилося, що "хоч ховайся"… Все було дуже театралізовано і надзвичайно весело. Всі були в костюмах, згідно зі своїми персонажами,

– зауважила співачка.



Як Руслана зустріла Старий Новий рік / Фото з інстаграму зірки



Як Руслана зустріла Старий Новий рік / Фото з інстаграму зірки



Як Руслана зустріла Старий Новий рік / Фото з інстаграму зірки

Текст публікації Руслани

"А той другий празник – Святого Василя"…

Я не дуже того пам'ятаю, але тато каже, що у нас на селі на Маланки часом таке творилося, що "хоч ховайся"…

Все було дуже театралізовано і надзвичайно весело. Всі були в костюмах, згідно зі своїми персонажами. Звісно, головний персонаж – то був Василь та його жінка Маланка (доволі часто "при надії", тому ще одним персонажем міг бути лікар). Також серед діючих осіб – циган, жид, шутник, чорт, смерть, коза... Ходили від хати до хати. Приносили радість та побажання щастя і добра…

Для мене було неймовірною радістю сьогодні зануритися в ту атмосферу Маланки завдяки нашим гостям-щедрівничкам.

Від нашої ж родини віншуємо всіх щастям, здоров'ям, з цим Святим Вечором, щоб ми в щасті й здоров'ї ці свята провели та наступних дочекалися.