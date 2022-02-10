Еще в прошлом году известная украинская певица Руслана призналась, что мечтает стать мамой. Теперь звезда поделилась подробностями о планировании беременности.
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Руслана о желании забеременеть
Певица призналась, что ее муж не был рад, когда его жена заговорила о материнстве публично.
Когда я ему сказала: "Саша, представляешь мы с тобой так хотим, просто у нас не получалось, по-всякому". И истощенность организма сильна. Если ты очень истощен, тебе природа не даст забеременеть. Она понимает, что у тебя нет того потенциала, который нужен для ребенка,
– призналась Руслана.
"Я бы хотела поделиться одним секретом, если девушки там захотят идти на ЭКО протоколы, или там другие какие-то моменты, – главное сказать себе, что я хочу ребенка", – добавила она.
Руслана с мужем / Фото из инстаграма звезды
Руслана об интиме
Я вообще индивидуалист и я не люблю спать вдвоем с Сашей, да, по секрету скажу, никогда не говорила. У нас отдельные комнаты и отдельные спальни. Я встаю за ночь или чаю там попить 100 раз с медом, или еще что-то там себе поделать, потому что мне вдохновение, видите, пришло. Он устал от меня,
– пошутила певица.
Руслана добавила, что ради интима любит выезжать из своего дома и устраивать романтику в Карпатах.
"Если на то уж пошло, на эти откровения, то романтично как раз не дома, и все супруги знают, что дома точно уже не то. А вот только что куда-то выбрался, неизвестно где, хоть там, знаешь, хоть в машине... но оно работает. Мы всегда выезжали для этого в Карпаты. Больше скажу. Очень хотелось именно этого драйва, и я тебе скажу, что Карпаты – гиперсексуальные", – отметила знаменитость.
Что говорила Руслана о желании стать мамой
- В октябре 2021 года чуть ли не впервые за 25 лет брака Руслана заявила, что имеет мечту – стать мамой. Она призналась, что всю жизнь посвящала карьере, но поняла, что так нельзя.
- Артистка рассказывала, что часто думала и об усыновлении. Серьезно она задумалась об этом тогда, когда "из Донецка побежали первые беженцы". Однако Руслана и Александр Ксенофонтов отложили этот вопрос.
- Сейчас супруги точно уверены в том, что хотят стать родителями: "Таким образом можно было бы решить вопрос, но я хочу подарить себе, Саше, всем вам и своей семье маленькую копию Русланы или Саши".