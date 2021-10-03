Популярна українська співачка Руслана та її чоловік Олександр Ксенофонтов майже ніколи не розповідають про особисте життя. Та днями зірка зробила неочікуване зізнання.

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Руслана зізналась про найзаповітнішу мрію

Знаменитість взяла участь в одному з популярних шоу, де перевтілилась у Мавку. Знявши маску, співачка натякнула на свою вагітність.

Ви думали, що знаєте мене, та ви не знали, що знімаючи маску, Мавка готує свій секрет, свій сюрприз. В мене є Лукаш, але він мене ще ніколи в житті не образив. І саме його я так сильно полюбила, що найзаповітніша мрія Мавки – мати дитину. Це шоу дає можливість зняти маску з серця,

– заінтригувала Руслана.

Судді проєкту побажали зірці втілити в життя свою мрію, а дехто вже й привітав з вагітністю. Однак Руслана так і не зізналась, чи справді вагітна.

У шоу "Сніданок. Вихідний" виконавиця прокоментувала свої слова. Вона підкреслила, що зробила таке зізнання не для піару, адже ця тема є дуже інтимною для неї.

Це не інтрига, це крик душі. Зараз я хочу звернутися до всіх дівчат: немає нічого в цьому житті сильнішого, ніж дати життя. Не можна бути самотньому, не можна нікому не належати, лише зорям,

– заявила зірка.

Руслана додала, що майже завжди всю енергію віддавала іншим людям, шанувальникам, роботі, й не задумувалась про материнство. Та чи справді співачка вагітна – невідомо.



Руслана з чоловіком / Фото з інстаграму Руслани

Шлюб Руслани