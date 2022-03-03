Я хочу сказати мамі, якій зараз страшно, – Світлана Тарабарова звернулася до всіх матерів

Українська співачка Світлана Тарабарова звернулася до всіх матерів, яким зараз страшно. Вони захищають дітей, надихають чоловіків, підтримують рідних. Та все одно відчувають тривогу.

Тисячі жінок покинули Україну, щоб врятувати дітей. Світлана Тарабарова зазначила, що жінкам зараз страшною. І вони мають право на це почуття, мають право боятися. Вона з ніжністю звернулася до українських матерів.

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Світлана Тарабарова звернулася до матерів

Артистка зазначила, що почуття мами – як вітер, який завжди рухається та вміє оминати всі перепони. Зараз матері є цілим світом для своїх дітей. Поки батьки на війні, захищають наші міста та села, сильні матері захищають українських дітей. І заради них підуть на все, нічого не зможе злякати.

Все має кінець, а твоя сина – вічна. Ти – небо, яке залишається собою, яка б погода не стояла,

– написала Тарабарова.

Мама зберігає всі найрадісніші моменти життя цілої родини. І вони надихають, надають сили. Зараз складний час, надзвичайно складний. Треба намагатися відволікатися, щоб хоча б трішки не думати про ту жахливу війну, яка прийшла в Україну.

Ми хочемо сказати кожній мамі – сильній, стійкій, ніжній, теплій, що вона не одна. Що все буде гаразд, що вона здатна подолати свій страх,

– додала Тарабарова.

"Низький уклін всім хоробрим мамам, які незважаючи ні на що зберігають спокій і допомагають не тільки малюкам, а і налаштовують чоловіків, підтримують батьків. Низький уклін. Нехай все це пекло закінчиться для кожного з нас. Вірю в Україну", – написала під фото артистка.



Світлана Тарабарова з донькою / Фото з інстаграму співачки



Діти Світлани Тарабарової / Фото з інстаграму співачки

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Текст публікації Світлани Тарабарової:

Я хочу сказати мамі, якій зараз страшно, що вона має право на почуття. Має право на страх та злість. Це те, що не дає тобі завмирати у важкі моменти. Мамо, твої почуття як вітер, який завжди рухається і вміє оминати всі перепони.

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Хочу сказати мамі, якій зараз непросто, ти більше, ніж думаєш. Ти колись була світом для маленької людини. Ти залишаєшся ним зараз. Уявляєш який величезний світ?

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Я хочу сказати тобі, мамо, що ти сильніша, ніж вважаєш. Сильна та щільна, як гора. Жива. Стійка. Відчуй, що ти маєш під ногами основу. Ти стоїш на ній і жодного урагану не страшний тобі.

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Все має кінець, а твоя сила вічна. Ти небо, яке залишається собою, яка б погода не стояла.

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Відчуй, що твоє тіло вимагає цього руху: ворушити губами, потерти долоні, тупотіти, бити, кричати... Випускай цей вітер назовні, і в душі буде хоч трохи, але спокійніше.

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Вдих, пауза, видих, пауза.

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Мамо. Ти тепла. Ти світла. У тобі зберігається пам'ять чудових моментів із твого життя та життя твоєї родини. Ця та сама енергія, яка дозволяє тобі світити. Яка дає стимул жити і знаходити способи робити світ своєї дитини яскравішою, зрозумілішою, безтурботною.

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Ти ціле сонце. Уяви, що твій промінчик вирвався крізь хмари. Сконцентруй його на чомусь. Повернися до цієї енергії, згадай, що саме завдяки тобі навіть у похмурий день досить ясно.

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Закрий очі. Подумай, що зараз ти можеш робити, щоб відволіктися?

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Ми хочемо сказати кожній мамі – сильній, стійкій, ніжній, теплій, що вона не одна. Що все буде гаразд, що вона здатна подолати свій страх.

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Вдих, пауза, видих, пауза. Відчуй своє дихання – це вже великий крок назад від тривоги.

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Низький уклін всім хоробрим мамам, які незважаючи ні на що зберігають спокій і допомагають не тільки малюкам, а і налаштовують чоловіків, підтримують батьків.

Низький уклін.

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Нехай все це пекло закінчиться для кожного з нас. Вірю в Україну.