Тысячи женщин покинули Украину, чтобы спасти детей. Светлана Тарабарова отметила, что женщинам сейчас страшно. И они имеют право на это чувство, имеют право бояться. Она с нежностью обратилась к украинским матерям.
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Светлана Тарабарова обратилась к матерям
Артистка отметила, что чувство мамы как ветер, который всегда двигается и умеет обходить все преграды. Сейчас матери являются миром для своих детей. Пока родители на войне защищают наши города и села, сильные матери защищают украинских детей. И ради них пойдут на все, ничего не сможет напугать.
Все имеет конец, а твоя сына – вечна. Ты – небо, которое остается собой, какая бы погода ни стояла,
– написала Тарабарова.
Мама сохраняет все самые радостные моменты жизни всей семьи. И они вдохновляют, дают силы. Сейчас сложное время, очень сложное. Надо пытаться отвлекаться, чтобы хоть немного не думать о той ужасной войне, которая пришла в Украину.
Мы хотим сказать каждой маме – сильной, стойкой, нежной, теплой, что она не одна. Что все будет хорошо, что она способна преодолеть свой страх,
– добавила Тарабарова.
"Низкий поклон всем храбрым мамам, которые несмотря ни на что сохраняют спокойствие и помогают не только малышам, но и настраивают мужчин, поддерживают родителей. Низкий поклон. Пусть все это адо закончится для каждого из нас. Верю в Украину", – написала под фото артистка.
Светлана Тарабарова с дочерью / Фото из инстаграмма певицы
Дети Светланы Тарабаровой / Фото с инстаграмма певицы
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Текст публикации Светланы Тарабаровой:
Я хочу сказать маме, которой сейчас страшно, что она имеет право на чувства. Имеет право на страх и злобу. Это то, что не дает тебе замирать в трудные моменты. Мама, твои чувства как ветер, который всегда двигается и умеет обходить все преграды.
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Хочу сказать маме, которой сейчас непросто, ты больше, чем думаешь. Ты была когда-то миром для маленького человека. Ты остаешься им сейчас. Представляешь какой огромный мир?
⠀
Я хочу сказать тебе, мама, что ты сильнее, чем считаешь. Сильная и плотная, как гора. Живая. Устойчивая. Почувствуй, что у тебя под ногами основание. Ты стоишь на ней и ни одного урагана не страшен тебе.
⠀
Все кончено, а твоя сила вечна. Ты небо, которое остается собой, какая бы погода ни стояла.
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Почувствуй, что твое тело требует этого движения: шевелить губами, потереть ладони, топать, бить, кричать... Выпускай этот ветер наружу, и в душе будет хоть чуть-чуть, но спокойнее.
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Вдох, пауза, выдох, пауза.
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Мама. Ты теплая. Ты светлая. В тебе хранится память великолепных моментов из твоей жизни и жизни твоей семьи. Эта та самая энергия, которая позволяет тебе светить. Которая дает стимул жить и находить способы делать мир своего ребенка более ярким, понятным, беззаботным.
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Ты солнце. Представь, что твой лучик вырвался сквозь тучи. Сконцентрируй его на чем-то. Вернись к этой энергии, вспомни, что именно благодаря тебе даже в пасмурный день достаточно ясно.
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Закрой глаза. Подумай, что ты сейчас можешь делать, чтобы отвлечься?
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Мы хотим сказать каждой маме – сильной, стойкой, нежной, теплой, что она не одна. Что все будет хорошо, что она способна преодолеть свой страх.
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Вдох, пауза, выдох, пауза. Ощути свое дыхание – это уже большой шаг назад от тревоги.
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Низкий поклон всем храбрым мамам, которые несмотря ни на что сохраняют спокойствие и помогают не только малышам, но и настраивают мужчин, поддерживают родителей.
Низкий поклон.
Пусть весь этот ад закончится для каждого из нас. Верю в Украину.