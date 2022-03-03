Тисячі жінок покинули Україну, щоб врятувати дітей. Світлана Тарабарова зазначила, що жінкам зараз страшною. І вони мають право на це почуття, мають право боятися. Вона з ніжністю звернулася до українських матерів.
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Світлана Тарабарова звернулася до матерів
Артистка зазначила, що почуття мами – як вітер, який завжди рухається та вміє оминати всі перепони. Зараз матері є цілим світом для своїх дітей. Поки батьки на війні, захищають наші міста та села, сильні матері захищають українських дітей. І заради них підуть на все, нічого не зможе злякати.
Все має кінець, а твоя сина – вічна. Ти – небо, яке залишається собою, яка б погода не стояла,
– написала Тарабарова.
Мама зберігає всі найрадісніші моменти життя цілої родини. І вони надихають, надають сили. Зараз складний час, надзвичайно складний. Треба намагатися відволікатися, щоб хоча б трішки не думати про ту жахливу війну, яка прийшла в Україну.
Ми хочемо сказати кожній мамі – сильній, стійкій, ніжній, теплій, що вона не одна. Що все буде гаразд, що вона здатна подолати свій страх,
– додала Тарабарова.
"Низький уклін всім хоробрим мамам, які незважаючи ні на що зберігають спокій і допомагають не тільки малюкам, а і налаштовують чоловіків, підтримують батьків. Низький уклін. Нехай все це пекло закінчиться для кожного з нас. Вірю в Україну", – написала під фото артистка.
Світлана Тарабарова з донькою / Фото з інстаграму співачки
Діти Світлани Тарабарової / Фото з інстаграму співачки
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Текст публікації Світлани Тарабарової:
Я хочу сказати мамі, якій зараз страшно, що вона має право на почуття. Має право на страх та злість. Це те, що не дає тобі завмирати у важкі моменти. Мамо, твої почуття як вітер, який завжди рухається і вміє оминати всі перепони.
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Хочу сказати мамі, якій зараз непросто, ти більше, ніж думаєш. Ти колись була світом для маленької людини. Ти залишаєшся ним зараз. Уявляєш який величезний світ?
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Я хочу сказати тобі, мамо, що ти сильніша, ніж вважаєш. Сильна та щільна, як гора. Жива. Стійка. Відчуй, що ти маєш під ногами основу. Ти стоїш на ній і жодного урагану не страшний тобі.
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Все має кінець, а твоя сила вічна. Ти небо, яке залишається собою, яка б погода не стояла.
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Відчуй, що твоє тіло вимагає цього руху: ворушити губами, потерти долоні, тупотіти, бити, кричати... Випускай цей вітер назовні, і в душі буде хоч трохи, але спокійніше.
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Вдих, пауза, видих, пауза.
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Мамо. Ти тепла. Ти світла. У тобі зберігається пам'ять чудових моментів із твого життя та життя твоєї родини. Ця та сама енергія, яка дозволяє тобі світити. Яка дає стимул жити і знаходити способи робити світ своєї дитини яскравішою, зрозумілішою, безтурботною.
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Ти ціле сонце. Уяви, що твій промінчик вирвався крізь хмари. Сконцентруй його на чомусь. Повернися до цієї енергії, згадай, що саме завдяки тобі навіть у похмурий день досить ясно.
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Закрий очі. Подумай, що зараз ти можеш робити, щоб відволіктися?
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Ми хочемо сказати кожній мамі – сильній, стійкій, ніжній, теплій, що вона не одна. Що все буде гаразд, що вона здатна подолати свій страх.
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Вдих, пауза, видих, пауза. Відчуй своє дихання – це вже великий крок назад від тривоги.
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Низький уклін всім хоробрим мамам, які незважаючи ні на що зберігають спокій і допомагають не тільки малюкам, а і налаштовують чоловіків, підтримують батьків.
Низький уклін.
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Нехай все це пекло закінчиться для кожного з нас. Вірю в Україну.