Українські знаменитості не втрачають бойового духу та хорошого настрою. Українська співачка Світлана Тарабарова поділилась з шанувальниками милим відео.
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Світлана Тарабарова показала донечку "бандерівку"
Виконавиця зняла донечку Марію на відео. У ролику дівчинка грає на фортепіано нерозбірливу мелодію. Зіркова матуся назвала це "бойовим гімном", а Марію – "бандерівкою".
Бойовий гімн для наших Захисників ЗСУ та Тероборони. Бандерівка Марія, 1,5 років, Україна непереможна,
– написала Світлана Тарабарова.
Донька Світлани Тарабарової:
Зворушливе відео підкорило мережу. Шанувальники активно коментують ролик:
- "Світлано, тримаємось! Ми переможемо";
- "Браво";
- "Неймовірна Марійка";
- "Україна непереможна";
- "Моє сонечко, дякуємо".
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