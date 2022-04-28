Я дуже щаслива, – Даша Астаф'єва знайшла нове кохання під час війни

У жовтні минулого року стало відомо, що Даша Астаф'єва пішла від нареченого, з яким зустрічалася 5 років. Як з'ясувалося, довго дівчина не холостякувала. Зараз вона щаслива й закохана.

За два місяці до війни Даша Астаф'єва запевняла, що не готова до нових стосунків, їй було добре одній, однак, схоже, кохання прийшло звідки не чекала. Зараз зірка не самотня, проте розсекречувати свого обранця не хоче.

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Даша Астаф'єва про нові стосунки

Після останніх стосунків я собі сказала, що не буду нічого розповідати. Але скажу так, що я зараз дуже щаслива. Я відчуваю себе коханою і справжньою жінкою,

– заявила модель.

Мабуть, нове кохання Астаф'єва знайшла під час війни, адже ще в лютому була в депресії. Можна припустити, що з цього стану її витягнув хлопець і волонтерство.

"Перед війною у мене було таке відчуття, що я не потрібна, що я чимось не тим займаюся, але сьогодні я почуваюсь потрібною, гарною людиною, справжньою жінкою, українкою. Щодня я втомлююся від гарних справ, це дуже велика гордість для мене", – розповіла знаменитість.

Даша Астаф'єва зізналася, що на волонтерській кухні, де вона чистить картоплю для військових, "дуже гарна, тепла, душевна компанія", там зібралися люди різних професій. Тож не виключено, що своє кохання модель знайшла саме там.

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