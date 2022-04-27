Українська модель та співачка Даша Астаф'єва зізналась, про що пошкодувала найперше, коли розпочалась повномасштабна війна. Вона також розповіла, що готова вбивати російських військових.

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Даша Астаф'єва готова вбивати окупантів

Зірка, що зараз активно волонтерить у Києві, зізналась, що шкодує, що не придбала зброї, аби нищити ворога.

Коли все почалося, то я, звичайно, як і всі люди, почала збирати інформацію, як вчинити – поїхати чи залишитись. Перше, про що я пошкодувала, що я не маю зброї офіційної. І що я не навчилася ще професійніше стріляти. І перше, що я зроблю, коли закінчиться війна, я обов'язково куплю собі зброю,

– сказала Даша Астаф'єва.

За словами артистки, вона мала багатьох друзів у Росії. Але тепер всі вони поводяться дуже дивно й відмовляються вірити в очевидне.

"Те, що ми "братскіє народи“ — це скоріше лише слова. Тому що навіть найадекватніші й найближчі мої друзі з Росії, а їх достатньо, поводяться дуже дивно. Вони й досі кажуть: "Ну, ти думаєш, це не постановка, всі ці кадри? Ти дійсно думаєш, що їхніх батьків вбили?“ Ну гаразд, дорослі можуть зіграти, а як зіграють діти, які залишилися без батьків? Як ви на це можете дивитися та ставити такі питання?" – додала вона.

"Готова захищати тих, хто не може захистити себе"

"Ті російські люди, які приходять до моєї країни, я не можу жодної причини їхнього перебування тут, їхніх вчинків виправдати. Коли руйнують школи, вбивають дітей, бомбардують онкоцентри. Вони руйнують, бомблять усе це. "Охмадит", у мене просто серце розривається. Звичайно, таких людей я готова сама вбивати, – зізналась Даша Астаф'єва.

Модель додала, що залишається в Україні. Вона не має дітей, а тому нічого не боїться: "Я готова захищати тих, хто не може захистити себе. Я зараз розумію, що, може, це й жорстоко, але я рада, що в мене немає дітей, немає сім'ї… Я залишаюся тут і нічого не боюся. Тому що страх за дітей — це найстрашніше".

Даша Астаф'єва про війну і росіян: