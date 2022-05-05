Я думала, що ти мудріший, – Поліна Логунова відреагувала на інтерв'ю Дмитра Ступки
Джерело:інстаграм Поліни Логунової
Стилістка Поліна Логунова та актор Дмитро Ступка розлучилися. Після інтерв'ю, в якому актор почав коментувати розрив, жінка заявила, якщо розповість правду, то це знищить його кар'єру.
Дмитро Ступка в новому інтерв'ю заявив, що ініціаторкою розлучення стала Поліна, яка закохалася в американця. Однак Логунова раніше казала, що вони обоє йшли до цього й вирішили, що краще розійтися.
До теми Плакав дуже багато, – Дмитро Ступка вперше прокоментував розлучення з дружиною
Відповідь Дмитру Ступці від Поліни Логунової
Через декілька днів після оголошення про розлучення Поліна розповіла про нові стосунки та заручини. Жінка зізналася, що нового обранця зустріла через деякий час після розриву з Дмитром.
Зараз вона разом з новим коханим і донькою від Дмитра мешкає в США. Поліна стверджує, що Дмитро може спілкуватися з Богданою, коли захоче. Нові стосунки в стилістки розпочалися вже після розриву, однак Ступка каже, що саме вони стали причиною розлучення.
Якщо я скажу реальну причину – це знищить твою кар'єру. Якщо я додам фото – це знищить тебе, як особистість. Якщо я додам рахунки допомоги тобі після всього… Я думала, що ти мудріший. Я не руйнувала твоє життя після пережитого, а ти вирішив осквернити моє ім'я. У тебе завжди були погані порадники,
– написала Поліна у сторіз.
Поліна Логунова відповіла Ступці / Скриншот інстаграм-сторіз Логунової
Розлучення Логунової та Ступки: що відомо
- Про проблеми в сім'ї стало відомо ще на початку 2021 року. Тоді Поліна казала, що розвивається набагато швидше за чоловіка, якщо так буде й надалі, то вона готова розлучитися.
- Та пара продовжувала жити разом, відвідувала світські заходи.
- Восени 2021 року Поліна разом з Дмитром і спільною донькою Богданою переїхали в США.
- Та проблеми не закінчилися. У сім'ї часто були сварки та конфлікти. У квітні 2022 року Логунова оголосила, що вона та Дмитро більше не сім'я.
- Згодом стало відомо, що в Поліни є новий обранець, який вже зробив їй пропозицію.
- Стилістка зараз мешкає разом з бізнесменом зі Сполучених Штатів Америки. Вони готуються до весілля.
- Відомо, що чоловікові 36 років, він має двох синів від попереднього шлюбу.