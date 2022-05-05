Я думала, що ти мудріший, – Поліна Логунова відреагувала на інтерв'ю Дмитра Ступки

Стилістка Поліна Логунова та актор Дмитро Ступка розлучилися. Після інтерв'ю, в якому актор почав коментувати розрив, жінка заявила, якщо розповість правду, то це знищить його кар'єру.

Дмитро Ступка в новому інтерв'ю заявив, що ініціаторкою розлучення стала Поліна, яка закохалася в американця. Однак Логунова раніше казала, що вони обоє йшли до цього й вирішили, що краще розійтися.

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Відповідь Дмитру Ступці від Поліни Логунової

Через декілька днів після оголошення про розлучення Поліна розповіла про нові стосунки та заручини. Жінка зізналася, що нового обранця зустріла через деякий час після розриву з Дмитром.

Зараз вона разом з новим коханим і донькою від Дмитра мешкає в США. Поліна стверджує, що Дмитро може спілкуватися з Богданою, коли захоче. Нові стосунки в стилістки розпочалися вже після розриву, однак Ступка каже, що саме вони стали причиною розлучення.

Якщо я скажу реальну причину – це знищить твою кар'єру. Якщо я додам фото – це знищить тебе, як особистість. Якщо я додам рахунки допомоги тобі після всього… Я думала, що ти мудріший. Я не руйнувала твоє життя після пережитого, а ти вирішив осквернити моє ім'я. У тебе завжди були погані порадники,

– написала Поліна у сторіз.



Поліна Логунова відповіла Ступці / Скриншот інстаграм-сторіз Логунової

Розлучення Логунової та Ступки: що відомо