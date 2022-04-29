О неожиданной встрече жена и концертный директор певца рассказала в инстаграме со 159-тысячной аудиторией. Она призналась, что была в приятном шоке, ведь 73-летняя Пугачева действительно прекрасно выглядит.

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Катя Репьяхова о встрече с Пугачевой и Галкиным

На днях Екатерина Репьяхова рассказывала, что в небольшом продуктовом магазине у дома ее сестры скупался российский пародист Максим Галкин. Уже в четверг, 28 апреля, она увидела его с женой своими глазами. Звездная пара как раз гуляла по улице.

Меня переполняют чувства. Мы встретили Макса и Аллу Борисовну недалеко от дома. Это значит, что они где-то соседи с нами. Алла Борисовна очень хорошо выглядит. Я невероятно рада была их видеть,

– поделилась Катя Репьяхова.

Катя Репьяхова о Пугачевой и Галкине / Скриншот из инстаграм-сторис блогерки

Что известно о позиции Максима Галкина

Напомним, 24 февраля Максим Галкин публично осудил войну, которую Россия развязала в Украине. Уже через два дня юморист поплатился за свою позицию – ему отменили все концерты и запретили по ТВ.

Так, он мгновенно потерял все контракты и уехал с семьей в Израиль. Там муж Пугачевой уже анонсировал гастрольный тур, часть денег из которого перечислит Украине – беженцам, вынужденным бежать от войны.