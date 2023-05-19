Після звинувачень Wellboy: СБУ перевірила лейбл Papa Music на зв'язки з Росією

Лейбл Papa Music пройшов перевірку від СБУ щодо їхньої можливої співпраці з росіянами. Раніше Wellboy натякав на зв'язки лейбла з Росією.

Скандал та обговорення навколо українського артиста Wellboy та його виходу з лейбла Papa Music не вщухає. Днями продюсерський центр пройшов перевірку СБУ.

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СБУ перевірила Papa Music на зв'язок з Росією

За словами представників лейбла, Wellboy та інші особи і натякали, і прямо стверджували, начебто Papa Music має приховані зв'язки з Росією. Тому вони самостійно ініціювали перевірку СБУ.

Як і обіцяли, ми публікуємо офіційну відповідь від СБУ, яка підтверджує наклеп від третіх осіб на нашу адресу. І сподіваємося, це поставить крапку з цього питання,

– діляться представники.

СБУ перевірила Papa Music / Фото з інстаграму Papa Music



СБУ перевірила Papa Music / Фото з інстаграму Papa Music

Papa Music звернулися до представників музичної індустрії та медіа – вони підкреслюють, що Антон Вельбой не має права "використовувати у власних цілях та публічно виконувати" свої пісні. Права на них належать лейблу.

"Всі питання, як і раніше, ми вирішуємо з А. Вельбой виключно в юридичній площині", – підсумували Papa Music.

Що відомо про скандал