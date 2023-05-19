Скандал и обсуждение вокруг украинского артиста Wellboy и его выхода из лейбла Papa Music не утихает. На днях продюсерский центр прошел проверку СБУ.
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СБУ проверила Papa Music на связь с Россией
По словам представителей лейбла, Wellboy и другие лица и намекали, и прямо утверждали, будто Papa Music имеет скрытые связи с Россией. Потому они самостоятельно инициировали проверку СБУ.
Как и обещали, мы публикуем официальный ответ от СБУ, подтверждающий клевету от третьих лиц в наш адрес. И надеемся, это поставит точку в этом вопросе,
– делятся представители.
СБУ проверила Papa Music / Фото из инстаграма Papa Music
СБУ проверила Papa Music / Фото из инстаграма Papa Music
Papa Music обратились к представителям музыкальной индустрии и медиа – они подчеркивают, что Антон Вельбой не имеет права "использовать в своих целях и публично исполнять" свои песни. Права на них принадлежат лейблу.
"Все вопросы по-прежнему мы решаем с Антоном Вельбой исключительно в юридической плоскости", – подытожили Papa Music.
Что известно о скандале
- В апреле Wellboy заявил, что идет из продюсерского центра Papa Music, потому что хочет двигаться самостоятельно. Однако один из основателей лейбла Евгений Триплов заявил, что так просто это не произойдет, ведь в артиста вложили около 200 тысяч долларов.
- Впоследствии Евгений Триплов рассказал, что контракт с Wellboy должен был продолжаться до 2028 года. За долгосрочный разрыв артист должен выплатить 2 миллиона долларов. Только в этом случае он вернет права на свои песни.