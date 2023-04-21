Співзасновник Papa music Євген Тріплов в інтерв'ю розповів, що відхід Антона Вельбоя з лейблу став для нього несподіванкою. Раніше артист порвав з продюсерським центром, але ті подали на нього в суд.

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Wellboy має виплатити лейблу 2 мільйони доларів

Євген пояснив, що Wellboy мав договір із компанією Papa music. Усі права належали лейблу. "Матеріал, який створювався в процесі роботи з лейблом, належить лейблу. Ось і все. Антону нічого не належить", – наголосив він.

На думку музичного продюсера, відеозвернення Wellboy мають дивний вигляд. Зокрема, його збентежило те, що музикант зачитував все з аркуша.

Тепер після розірвання контракту Wellboy винен лейблу чималу компенсацію. До 2028 року Антон має виплатити Papa Music два мільйони доларів, інакше – він не зможе користуватися сценічним ім'ям та виконувати свої старі хіти.

В Антона є чітка компенсація, визначена…Єдина умова, згідною з якою він може вийти з контракту – це виплата компенсації. Вона розбита на декілька періодів,

– сказав юрист лейблу.

Тріплов показав листування з Wellboy

А на заяви, нібито він та засновник лейблу Papa music Олексій Голубєв займають проросійську позицію, Тріплов відповів, що це не так.

Він також показав особисте листування з Wellboy, у якому шкодує про те, що співак ухвалив таке рішення і зробив це, не домовившись із лейблом.

Євген написав Антону, що потрібно було просто поговорити віч-на-віч, а також задався питанням – як він міг засумніватися в його проукраїнській позиції.



Євген Тріплов показав листування з Wellboy / Скриншоти

Своєю чергою Wellboy відповідав коротко. Каже, просто хоче жити своїм життям і робити музику. Також він звинуватив Тріплова в тому, що той нібито не цікавився останнім часом його справами.

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Нагадаємо, сам Wellboy заявив, що хоче працювати з директором Мартою Останковою. Про це артист написав в Instagram, однак зараз ця публікація вже недоступна.

З 2021 року Вельбой співпрацював з Юрієм Бардашем. Але той під час повномасштабного вторгнення відзначився низкою проросійських заяв, а потім втік до Росії, тож Антон та інші підопічні продюсера розірвали з ним співпрацю.

Вже у грудні Wellboy долучився до продюсерського центру та лейбла Papa music. Артистами цього лейблу були гурти Quest Pistols і "Корупція", артисти Viktoria Niro, Kovalevskiy & Raphail.