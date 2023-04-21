Брати Борисенки вже давно не випускають пісні. Проте колись вони були дуже популярними та заробляли непогані гроші.

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Відомі брати-близнюки дали інтерв’ю Славі Дьоміну, у якому розповіли, які пропозиції отримували на піку музичної кар’єри.

Чому Борисенки відмовилися працювати з Потапом та Юрієм Нікітіним

Вова Борисенко зазначив, що з продюсером та репером Потапом тоді не склалося. У 2009 році вони мали контракт з Новим каналом.

Потап хотів співпраці, а Новий хотів грошей. Коротше не зійшлося. Ми прожили складний період. Ти відчуваєш себе лялькою, коли ти нічого не вирішуєш,

– пояснив він.

Артист додав, що також вони спілкувалися з музичним продюсером Юрієм Нікітіним. "Він дізнався, що у нас закінчився контракт. Познайомилися і проскакувала якась пропозиція. Але ми сказали, що хочемо взяти рік паузи, спробувати пошукати себе самостійно", – відповів Вова Борисенко.

За його словами, вони намагалися утримати популярність.

Скільки заробляли артисти

Саша Борисенко розсекретив, які гонорари вони з братом отримували на піку кар'єри.

Ми отримували шалені гроші, 2 − 3 тисячі доларів на місяць. Десь 10% за контрактом. Вдруге ми підписали контракт на вигідних для нас умовах, на більший відсоток. Ми могли нічого не робити, а жити при цьому. Близько року так пропрацювали. Зарплата була 1500 − 2000 доларів,

– зазначає він.

Саме тоді вони зрозуміли, що не хочуть співпрацювати з каналом, у 2013 році брати Борисенки подумали, що можуть працювати самостійно.

"Прописали стратегію. Хотіли виходити на новий рівень. Потім події на Майдані. Усе затихає, гроші витрачати не можна. Не знаєш, що буде далі", – зазначив співак.

Зазначимо, що зараз Вова Борисенко – креативний копірайтер, займається рекламою, а Саша Борисенко – відеоредактор.

Дивіться інтерв'ю з братами Борисенками: відео

До слова, в лютому репер Потав випустив трек "Волонтер", з яким оскандалився. Ця пісня обурила користувачів за спрощений та подекуди еротизований текст з рядками "танцюй, мала" чи "не питай, де ночі провела, я волонтерила". Одні вважають, що пісня принизила волонтерів, інша – що зробила їх модними. Днями Потап вперше прокоментував цей хейт та зізнався, що завжди може перепросити.