Wellboy випустив перший трек після скандалу з лейблом PapaMusic: там відповіли

Співак Wellboy після скандалу з лейблом PapaMusic випустив свою першу пісню "Люди на Землі". Тепер артист виступає під новим псевдонімом – ANTON VELBOI. Шанувальники в захваті від треку, проте PapaMusic ця ідея не дуже сподобалася.

У продюсерській компанії, з якою раніше працював Wellboy, вже відреагували на його прем'єру. Хоча Papa music ще кілька місяців тому самі випускали пісні від імені Wellboy.

Зверніть увагу Пісня не є висміюванням, – Сергій Бабкін емоційно відреагував на хейт через "Зраду"

ANTON VELBOI випустив новий трек

Артист під новим псевдонімом представив нову пісню "Люди на Землі". Він вже навіть презентував яскравий кліп до треку. Цією піснею він хотів висловити підтримку людям, які вимушено покинули свої домівки.

Моя нова пісня "Люди на Землі" є проявом співчуття та розуміння людей, які були змушені покинути рідну домівку та тих хто залишився, але не може себе віднайти. В свою чергу хочу подякувати ЗСУ, адже завдяки їх стійкості ми сьогодні маємо можливість жити, творити та надихати,

– написав Вельбой.

ANTON VELBOI – "Люди на Землі": дивіться відео онлайн

Нову пісню Антон створив з продюсеркою Мартою Останковою, до якої пішов від PapaMusic. Разом з мамою співака Аллою Вельбой, вони заснували власний лейбл Wellboyfamily.

Шанувальники співака в захваті від нової пісні:

"Дуже круто! Це ще раз доводить, що Вельбой – це не бренд, чи лейбл, це Антон, і що б він не робив – це круто".

"Нехай колишні продюсери кусають лікті, Антон вертається у гру".

"Прямо в душі.. це лише рятує нас. Дякую".

"Супер! Дякую за чудову українську музику і спів".

"Вау, це та енергетика за якою сумувала, Антон, браво".

"Антон, це підпал! Побільше таких пісень, вірю у вас. Натхнення і нікого не слухайте".

"Дуже круто! Продовжуй в тому ж дусі!".

Що відповіли у PapaMusic

Як передає ТСН, продюсерський центр нагадав, що Вельбой не має жодного права використовувати ім'я Wellboy. А також співак не може розпочати співпрацю з іншим лейблом, адже досі за контрактом є учасником PapaMusic.

Наразі ми перебуваємо у стадії перемовин. Ключове питання – сума компесації. Запропонована Антоном сума нас не влаштовує, його не влаштовує та, що ми запросили. Хоча наша сума майже в десять раз менша, ніж передбачена контрактом,

– заявили в компанії.

Там додали, що назва Wellboyfamily – це окреме питання, яким вони обов’язково займуться.

Що відомо про скандал між Wellboy та Papa music