Співак шокований такий вчинком від Papa music. Нагадаємо, що Wellboy ще в квітні розірвав стосунки з продюсерським центром, але ті подали на нього в суд.
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Papa music випустив нову пісню від Wellboy
На офіційних сторінках артиста вийшла робота "Документи у Дії", але сам Антон Вельбой до них не має зараз доступу.
Продюсери кажуть, що на цей рік лейбл разом з артистом будував багато творчіх планів. "Було вже записано кілька пісень і ми готувалися до премʼєр. Але рішення артиста піти загальмувало ці релізи. Ми вирішили презентувати одну з них – "Документи у Дії", – пояснили в Papa music.
На сторінці лейбла зʼявилося поясненя, чому вони видали пісню Wellboy.
Після заяви Антона Вельбоя про припинення співпраці з нами та численного публічного бруду, перша думка була заблокувати пісні всюди, що виходили під псевдонімом Wellboy. Але, ми дивимося на кількість прослуховувань пісень та відео, які люди знімають у соцмережах, і розуміємо, що не маємо морального права відбирати ці пісні, перш за все, у слухачів творчості Wellboy,
– заявили в Papa music.
Зазначимо, що раніше лейбл запевняв, що Антон Вельбой не має права виконувати старі пісні. Конфлікт між нами не вирішився.
Papa music випустив нову пісню від Wellboy / Скриншот з їх інстаграму
Реакція Антона Вельбоя
За словами співака, слова пісні "Документи в Дії" писав він особисто. Крім того, у треці звучить його голос. "Papa music, звичайно, молодці. Неочікував", – іронічно сказав Wellboy.
Артист передав "вітання" лейблу, зокрема співзасновнику Євгену Тріплову. "Може, якийсь кліп прикольний буде? З двійником?", – пожартував Вельбой.
Реакція Антона Вельбоя на прем'єру його пісні / Скриншот з його інстаграму
Що відомо про скандал між Wellboy та лейблом Papa music: головне
- З 2021 року Вельбой співпрацював з Юрієм Бардашем. Але той під час повномасштабного вторгнення відзначився низкою проросійських заяв, а потім втік до Росії, тож Антон розірвав з ним співпрацю.
- У грудні Wellboy долучився до продюсерського центру та лейбла Papa music. Артистами цього лейблу були гурти Quest Pistols і "Корупція", артисти Viktoria Niro, Kovalevskiy & Raphail.
- У квітні Wellboy заявив, що йде з продюсерського центру Papa Music, бо хоче рухатися самостійно. Та один із засновників лейбла Євген Тріплов заявив, що так просто це не відбудеться, адже в артиста вклали близько 200 тисяч доларів.
- Згодом Євген Тріплов розповів, що контракт із Wellboy мав тривати до 2028 року. За довгострокове розірвання артист має виплатити 2 мільйони доларів.
- У лейблі заявляють, що попри заборону Антон Вельбой продовжує виступати зі старими хітами. Всі такі випадки фіксуються юристами Papa music та будуть передані до суду.