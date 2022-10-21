Wellboy презентував нову позитивну пісню: в осінньому кліпі показав міст Кличка та парк Шевченка

Український виконавець Wellboy презентував нову пісню та осінній кліп. У відеороботі він показав скляний пішохідний міст та парк Шевченка у Києві.

Український виконавець Wellboy презентував нову пісню та кліп після розриву зі скандальним продюсером Бардашем. Він випустив трек "Стиль", який назвав лікувально-терапевтичною прем'єрою.

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Wellboy потішив новою осінньою прем'єрою

Співак постав у кліпі та пісні по-новому – він частково змінив імідж та свій стиль, поставши дорослішим і романтичним. Очевидно, що Wellboy змінився через війну та зміни в його команді.

Зйомки кліпу відбувалися у Києві незадовго до масованих обстрілів росіянами столиці. У відео можна побачити локації, що постраждали 10 жовтня: пішохідний скляний міст, парк Шевченка та головний, найстаріший червоний корпус КНУ.

Україна переживає зараз трагічні події. Так історично склалося, на жаль, що свобода кожному поколінню українців давалася і дається дорогою ціною. Ми пам'ятаємо та шануємо всіх, хто пережив драматичні часи в історії нашої держави,

– поділився артист.

Кадр зі зйомок кліпу / Фото пресслужби

Wellboy додав, що сьогодні кожен з нас повинен вистояти як фізично, так й емоційно. Новим кліпом він хотів підтримати українців.

"Пісня "Стиль" звичайно це не ліки, але нам хотілося, хоч трошки підтримати кожного. Тримайте у тонусі ментальне здоров’я, один одного та допомагайте нашій країні хто чим може, бо у кожного свій фронт. І саме так, ми обов’язково скоро переможемо", – зазначив музикант.

Wellboy – "Стиль": дивіться відео онлайн

У мережі позитивно відгукуються про осінній та романтичний трек виконавця:

"Як добре, що життя продовжується, не дивлячись ні на що, і як би не було важко підіймаємо настрій, співаємо пісні і насолоджуємося приємними митями";

"Барвистий, яскравий і позитивний кліп! Дуже класна гра кольорів, просто насолода для очей";

"Потанцювали й поплакали";

"Дуже ніжна і світла пісня. Підібрали топові локації, well done";

"Дуже круте відео. Дужа файна та добра пісня. Дякую команді за чудовий настрій. Бажаю нам перемоги";

"Дякуємо за Вашу творчість. У такий не простий час зігріває серце ";

Продюсером проєкту Wellboy після Бардаша став Євген Тріплов, який раніше ставив ультиматуми колишньому колезі. Сингл "Стиль" увійде у майбутній альбом виконавця.