Український виконавець Wellboy презентував нову пісню та кліп після розриву зі скандальним продюсером Бардашем. Він випустив трек "Стиль", який назвав лікувально-терапевтичною прем'єрою.
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Wellboy потішив новою осінньою прем'єрою
Співак постав у кліпі та пісні по-новому – він частково змінив імідж та свій стиль, поставши дорослішим і романтичним. Очевидно, що Wellboy змінився через війну та зміни в його команді.
Зйомки кліпу відбувалися у Києві незадовго до масованих обстрілів росіянами столиці. У відео можна побачити локації, що постраждали 10 жовтня: пішохідний скляний міст, парк Шевченка та головний, найстаріший червоний корпус КНУ.
Україна переживає зараз трагічні події. Так історично склалося, на жаль, що свобода кожному поколінню українців давалася і дається дорогою ціною. Ми пам'ятаємо та шануємо всіх, хто пережив драматичні часи в історії нашої держави,
– поділився артист.
Кадр зі зйомок кліпу / Фото пресслужби
Wellboy додав, що сьогодні кожен з нас повинен вистояти як фізично, так й емоційно. Новим кліпом він хотів підтримати українців.
"Пісня "Стиль" звичайно це не ліки, але нам хотілося, хоч трошки підтримати кожного. Тримайте у тонусі ментальне здоров’я, один одного та допомагайте нашій країні хто чим може, бо у кожного свій фронт. І саме так, ми обов’язково скоро переможемо", – зазначив музикант.
Wellboy – "Стиль": дивіться відео онлайн
У мережі позитивно відгукуються про осінній та романтичний трек виконавця:
- "Як добре, що життя продовжується, не дивлячись ні на що, і як би не було важко підіймаємо настрій, співаємо пісні і насолоджуємося приємними митями";
- "Барвистий, яскравий і позитивний кліп! Дуже класна гра кольорів, просто насолода для очей";
- "Потанцювали й поплакали";
- "Дуже ніжна і світла пісня. Підібрали топові локації, well done";
- "Дуже круте відео. Дужа файна та добра пісня. Дякую команді за чудовий настрій. Бажаю нам перемоги";
- "Дякуємо за Вашу творчість. У такий не простий час зігріває серце ";
Продюсером проєкту Wellboy після Бардаша став Євген Тріплов, який раніше ставив ультиматуми колишньому колезі. Сингл "Стиль" увійде у майбутній альбом виконавця.