Украинский исполнитель Wellboy представил новую песню и клип после разрыва со скандальным продюсером Бардашем. Он выпустил трек "Стиль", названный лечебно-терапевтической премьерой.

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Wellboy порадовал новой осенней премьерой

Певец появился в клипе и песне по-новому – он частично изменил имидж и свой стиль, став более взрослым и романтичным. Очевидно, что Wellboy изменился из-за войны и перемен в его команде.

Съемки клипа проходили в Киеве незадолго до массированных обстрелов россиянами столицы. В видео можно увидеть пострадавшие 10 октября локации: пешеходный стеклянный мост, парк Шевченко и главный, старейший красный корпус КНУ.

Украина переживает трагические события. Так исторически сложилось, к сожалению, что свобода каждому поколению украинцев давалась и дается дорогой ценой. Мы помним и чтим всех, кто пережил драматические времена в истории нашего государства,

– поделился артист.

Кадр со съемок клипа / Фото пресс-службы

Wellboy добавил, что сегодня каждый из нас должен выстоять как физически, так и эмоционально. Новым клипом он хотел поддержать украинцев.

"Песня "Стиль" конечно это не лекарство, но нам хотелось, хоть немного поддержать каждого. Держите в тонусе ментальное здоровье, друг друга и помогайте нашей стране кто чем может, потому что у каждого свой фронт. Мы помним и чтим всех, кто пережил драматические времена в истории нашего государства", – отметил музыкант.

Wellboy – "Стиль": смотрите видео онлайн

В сети положительно отзываются об осеннем и романтическом треке исполнителя:

"Как хорошо, что жизнь продолжается, не смотря ни на что, и как бы ни было трудно поднимаем настроение, поем песни и наслаждаемся приятными мгновениями";

"Красочный, яркий и положительный клип! Очень классная игра цветов, просто наслаждение для глаз";

"Потанцевали и поплакали";

"Очень нежная и светлая песня. Подобрали топовые локации, well done";

"Очень крутое видео. Очень хорошая и хорошая песня. Спасибо команде за отличное настроение. Желаю нам победы";

"Спасибо за Ваше творчество. В такое не простое время согревает сердце";

Продюсером проекта Wellboy после Бардаша стал Евгений Триплов, ранее ставивший ультиматумы бывшему коллеге. Сингл "Стиль" войдет в будущий альбом исполнителя.

Напомним, это не первый трек, выпущенный Wellboy после разрыва с Юрием Бардашем. В июле он выпустил трек о борьбе и несокрушимости украинцев "Врагов на ноже".