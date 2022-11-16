Wellboy втратив найкращу жінку у своєму житті: чуттєве відео
Джерело:інстаграм Wellboy
Співак Wellboy поділився сумною звісткою. Померла його прабабуся Варвара, яка була найкращою жінкою в житті.
У час війни люди гинуть не лише від ворожих снарядів. Холодного осіннього дня пішла з життя прабабуся Wellboy.
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У Wellboy померла бабуся
Артист опублікував у своєму інстаграмі чуттєве відео, де видно його бабусю Варвару Петрівну. Ймовірно, ролик був знятий ще до повномасштабного вторгнення, оскільки на ньому також є експродюсер артиста – Юрій Бардаш. Він виявився зрадником і зараз в Росії. Антон разом з Бардашем приїжджав в гості до бабусі. На той час їй був 91 рік.
Бабусі Варі сьогодні не стало. Кращих жінок я не зустрічав,
– написав співак під відео.
У коментарях прихильники артиста висловлюють йому співчуття.
- "Мої співчуття. Тримайся".
- "Співчуваю! В тебе була хороша бабуся".
- "Вічна пам'ять. Співчуваю, друже".
- "Нехай з Богом спочиває".
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