Wellboy після кліпу "Гуси" не пустили в музей у Пирогові: "Виясняється, я комусь винен"

22-річний Wellboy розірвав контракт з музичним лейблом Papa music, бо далі хоче рухатися без продюсерів. Однак він одразу ж напоровся на прогалини старої команди. Після кліпу на пісню "Гуси" його не пустили знімати в музеї в Пирогові.

Wellboy планував зняти відео на території музею в Пирогові, але з'ясував, що завинив перед дирекцією після кліпу "Гуси". Вони по бартеру дозволили команді працювати безкоштовно, а ті не виконали свою частину домовленостей. Усі майже два роки Антон про це ні слухом, ні духом.

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Wellboy не пустили в музей у Пирогові

Тільки що мені подзвонили з музею в Пирогові, ми там мали знімати в музеї одному, і кажуть таку новину: "Wellboy не пускати". Я кажу: "Чому?". А тому що ми, виявляється, з моєю командою мали виступити на концерті за те, що ми кліп знімали безкоштовно в них. Хто пам'ятає кліп "Гуси", той має розуміти, про що я. Така дуже неприємна ситуація. Тому прошу вибачення в музею в Пирогові,

– поділився Wellboy.

Артист натякнув, що просити вибачення йому доводиться через стару команду, яка вирішувала все за нього й навіть не попередила про бартер.

"Виходить отака от бартерна схема, але без участі самого артиста. Це дуже тебе дивує, тому що ти виясняєш, що ти комусь винен, але ти про це нічого не знав, а просто якісь люди вирішують все за тебе", – прокоментував співак.

Wellboy про конфлікт з музеєм у Пирогові / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, два тижні тому Wellboy оголосив, що розриває співпрацю з продюсерським центром Papa music, бо хоче працювати сам, але за підтримки колишньої директорки Марти Останкової.

Співзасновник Papa music Євген Тріплов назвав її "мстивою людиною", яка "накрутила Антона та його маму", що в них вкрали понад 200 тисяч доларів. З лейблу її нібито звільнили ще рік тому через "алкоголізм" та інші причини.