Wellboy планировал снять видео на территории музея в Пирогово, но выяснил, что провинился перед дирекцией после клипа "Гуси". Они по бартеру разрешили команде работать бесплатно, а те не выполнили свою часть договоренностей. Все почти два года Антон об этом ни слухом, ни духом.

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Wellboy не пустили в музей в Пирогово

Только что мне позвонили из музея в Пирогово, мы там должны были снимать в музее одном, и говорят такую новость: "Wellboy не пускать". Я говорю: "Почему?". А потому что мы, оказывается, с моей командой должны были выступить на концерте за то, что мы клип снимали бесплатно у них. Кто помнит клип "Гуси", тот должен понимать, о чем я. Такая очень неприятная ситуация. Поэтому прошу прощения у музея в Пирогово,

– поделился Wellboy.

Артист намекнул, что извиняться ему приходится из-за старой команды, которая решала все за него и даже не предупредила о бартере.

"Получается вот такая бартерная схема, но без участия самого артиста. Это очень тебя удивляет, потому что ты выясняешь, что ты кому-то должен, но ты об этом ничего не знал, а просто какие-то люди решают все за тебя", – прокомментировал певец.

Wellboy о конфликте с музеем в Пирогово / Скриншот с инстаграм-сторис

Заметим, именно песня и клип "Гуси", деньги на который дала Тина Кароль, сделали Антона Вельбоя популярным. Релиз трека состоялся 25 июня 2021, а сейчас у него 35 миллионов просмотров на ютубе.