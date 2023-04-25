Wellboy планував зняти відео на території музею в Пирогові, але з'ясував, що завинив перед дирекцією після кліпу "Гуси". Вони по бартеру дозволили команді працювати безкоштовно, а ті не виконали свою частину домовленостей. Усі майже два роки Антон про це ні слухом, ні духом.

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Wellboy не пустили в музей у Пирогові

Тільки що мені подзвонили з музею в Пирогові, ми там мали знімати в музеї одному, і кажуть таку новину: "Wellboy не пускати". Я кажу: "Чому?". А тому що ми, виявляється, з моєю командою мали виступити на концерті за те, що ми кліп знімали безкоштовно в них. Хто пам'ятає кліп "Гуси", той має розуміти, про що я. Така дуже неприємна ситуація. Тому прошу вибачення в музею в Пирогові,

– поділився Wellboy.

Артист натякнув, що просити вибачення йому доводиться через стару команду, яка вирішувала все за нього й навіть не попередила про бартер.

"Виходить отака от бартерна схема, але без участі самого артиста. Це дуже тебе дивує, тому що ти виясняєш, що ти комусь винен, але ти про це нічого не знав, а просто якісь люди вирішують все за тебе", – прокоментував співак.

Wellboy про конфлікт з музеєм у Пирогові / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, саме пісня та кліп "Гуси", гроші на який дала Тіна Кароль, зробили Антона Вельбоя популярним. Реліз треку відбувся 25 червня 2021 року, а зараз у нього 35 мільйонів переглядів на ютубі.