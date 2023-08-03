Wellboy натякнув на стосунки: миле фото артиста з дівчиною

Український співак Антон Велбой заінтригував фанів новою світлиною. Він поділився кадром з дівчиною, де вони мило обійнялися.

Виконавець, який нещодавно прокоментував скандал з лейблом Papa music, виставив інстаграм-сторіс з інтригуючим текстом.

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Wellboy показався з дівчиною

Артист зробив репост сторіс Яни Савченко. Співак та стилістка зробили спільне фото в дзеркалі. Вони позували у ліфті. До того ж на фото видно, як Антон ніжно обійняв дівчину за таз.

Дім,

– лаконічно написала під фото Яна.



Wellboy з дівчиною / скриншот з інстаграм-сторіс

Зазначимо, виконавець нечасто розповідає про особисте життя в соцмережах. Раніше він зізнався, що отримує багато повідомлень від дівчат. Але ще не готовий до серйозних стосунків. Антон тоді додав, що навмисне з дівчатами не знайомиться: "Ні, я звик, що це якось все відбувається само собою".