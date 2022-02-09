Знаменита британська співачка Адель стала справжньою зіркою Brit Awards 2022, отримавши перемогу одразу в трьох номінаціях. Напередодні у мережі з'явився райдер зірки – її забаганки щодо того, що має бути у гримерці.
Актуально Адель з'явилася на премії BRIT Awards в сукні від українського бренду Marianna Senchina
Що в райдері Адель
Побажання Адель виявилися доволі скромними. У пресі стверджують, що виконавиця раніше мала вибагливий райдер, але тепер він змінився.
Адель попросила організаторів лише про солодощі Percy Pig, фрукти та трохи вина.
Адель / Фото з інстаграму Адель
Інсайдери вважають, що Адель хоче виправдатися таким чином перед шанувальниками.
На неї чинять значний тиск через шоу у вівторок. Вона знає, що Вегас став великим розчаруванням для фанатів, тому хоче загладити свою провину,
– пишуть джерела.
Чому Адель називали з "комплексом діви"
- 21 січня артистка звернулась до фанатів зі сльозами на очах й оголосила, що скасовує серію виступів у Лас-Вегасі через спалах коронавірусу в її команді.
- Така новина, очевидно, викликала хвилю обурення в мережі. Західні ЗМІ почали поширювати чутки про те, що насправді концерти скасувались через "комплекс діви" в Адель, бо їй начебто не сподобались декорації. Тому як у мережі, так і в пресі артистку почали називати "вередливою дівою".