Знаменита британська співачка Адель стала справжньою зіркою Brit Awards 2022, отримавши перемогу одразу в трьох номінаціях. Напередодні у мережі з'явився райдер зірки – її забаганки щодо того, що має бути у гримерці.

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Що в райдері Адель

Побажання Адель виявилися доволі скромними. У пресі стверджують, що виконавиця раніше мала вибагливий райдер, але тепер він змінився.

Адель попросила організаторів лише про солодощі Percy Pig, фрукти та трохи вина.



Адель / Фото з інстаграму Адель

Інсайдери вважають, що Адель хоче виправдатися таким чином перед шанувальниками.

На неї чинять значний тиск через шоу у вівторок. Вона знає, що Вегас став великим розчаруванням для фанатів, тому хоче загладити свою провину,

– пишуть джерела.

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