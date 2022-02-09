Знаменитая британская певица Адель стала настоящей звездой Brit Awards 2022, одержав победу сразу в трех номинациях. Накануне в сети появился райдер звезды – ее прихоти относительно того, что должно быть в гримерке.

Актуально Адель появилась на премии BRIT Awards в платье от украинского бренда Marianna Senchina

Что в райдере Адель

Пожелания Адель оказались довольно скромными. В прессе утверждают, что у исполнительницы раньше был привередливый райдер, но теперь он изменился.

Адель попросила организаторов только о сладостях Percy Pig, фруктах и немного вина.



Адель / Фото из инстаграма Адель

Инсайдеры считают, что Адель хочет оправдаться таким образом перед поклонниками.

На нее оказывают значительное давление из-за шоу во вторник. Она знает, что Вегас стал большим разочарованием для фанатов, поэтому хочет загладить свою вину,

– пишут источники.

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