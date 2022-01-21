До своїх фанатів улюблена артистка звернулась в інстаграмі напередодні. Вона не хотіла приховувати, що з нею чи її командою не все гаразд, адже COVID-19 добрався і до них.

До слова Адель стала католицьким священником у новому кліпі Oh My God: провокативне відео

Мені дуже шкода, але моє шоу не готове. Ми перепробували абсолютно все, що могли, щоб зібрати його вчасно, і щоб воно було досить добрим для вас, але ми були повністю знищені затримками з доставкою та коронавірусом.Половина моєї команди з "ковідом" і досі хворіє, і поки що неможливо закінчити шоу. Я спустошена, – заявила Адель.

"Вибачте, що кажемо все ось так в останню хвилину. Ми не спали більше 30 годин, намагаючись зрозуміти це, і у нас не вистачило часу. Я так засмучена, мені дуже соромно, і мені дуже шкода всіх, хто приїхав, щоб потрапити до мене. Мені дуже дуже шкода", – розплакалась у відео артистка.

Зазначимо, що ввечері 21 січня у Лас-Вегасі мала відбутися прем'єра перфомансу артистки під назвою Weekends with Adele, який був анонсований раніше. Наразі шоу перенесли на невизначений термін. Адель пообіцяла повідомити про нові дати незабаром.

Пандемія у США