До своїх фанатів улюблена артистка звернулась в інстаграмі напередодні. Вона не хотіла приховувати, що з нею чи її командою не все гаразд, адже COVID-19 добрався і до них.
До слова Адель стала католицьким священником у новому кліпі Oh My God: провокативне відео
Мені дуже шкода, але моє шоу не готове. Ми перепробували абсолютно все, що могли, щоб зібрати його вчасно, і щоб воно було досить добрим для вас, але ми були повністю знищені затримками з доставкою та коронавірусом.Половина моєї команди з "ковідом" і досі хворіє, і поки що неможливо закінчити шоу. Я спустошена, – заявила Адель.
"Вибачте, що кажемо все ось так в останню хвилину. Ми не спали більше 30 годин, намагаючись зрозуміти це, і у нас не вистачило часу. Я так засмучена, мені дуже соромно, і мені дуже шкода всіх, хто приїхав, щоб потрапити до мене. Мені дуже дуже шкода", – розплакалась у відео артистка.
Зазначимо, що ввечері 21 січня у Лас-Вегасі мала відбутися прем'єра перфомансу артистки під назвою Weekends with Adele, який був анонсований раніше. Наразі шоу перенесли на невизначений термін. Адель пообіцяла повідомити про нові дати незабаром.
Пандемія у США
- Варто додати, що через збільшення кількості захворювань на COVID-19 у США скасували премію Греммі, яка повинна була відбутись 31 січня. Її перенесли на 3 квітня. Змінилось також місце проведення – замість Лос-Анджелеса захід відбудеться у Лас-Вегасі.
- США досі залишається першою країною за кількістю захворювань на коронавірус. Загалом там захворіли понад 70 мільйонів людей.