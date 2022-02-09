8 лютого відомим музичним виконавцям роздали статуетки престижної музичної премії Brit Awards. Церемонія пройшла на O2 Arena у Лондоні. Зауважимо, що премія присуджується британською фонографічною індустрією.

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Коротко про церемонію Brit Awards 2022

Однозначною тріумфаторкою заходу стала знаменита артистка Адель, яка перемогла одразу у трьох номінаціях. Її оголосили найкращою виконавицею, оцінили новий альбом-повернення "30", а також пісню Easy On Me. Решту 11 статуеток розділили між іншими артистами.



Адель на заході / Фото Getty Images

Зауважимо, тепер Адель володарка 12 статуеток Brit Awards з моменту її першої нагороди у 2008 році. Організатори шоу вважають, що кар'єра зірки "досягла безпрецедентного зльоту".

Цього року на Brit Awards 2022 відмовились від гендерних статуеток услід за іншими престижними преміями.

Ведучим шоу став комік Мо Гілліган. Захід ефектно відкрив театралізований номер Еда Ширана за участю знаменитого рок-гурту Bring Me The Horizon.

Номер-відкриття Еда Ширана: дивіться відео

Список переможців Brit Awards 2022

Найкращий артист – Адель;

Найкращий альбом – Адель, "30";

Найкраща пісня – Easy On Me (Адель);

Найкращий гурт – Wolf Alice;

Найкращий поп або R&B артист – Дуа Ліпа;

Найкращий новий артист – Little Simz;

Найкраще рок або альтернативне виконання – Сем Фендер;

Найкраще хіп-хоп, грайм або реп виконання – Dave;

Найкраще танцювальне виконання – Бекі Хілл;

Найкраща іноземна пісня – Good For You (Олівія Родріго);

Найкращий іноземний артист – Біллі Айліш;

Найкращий іноземний гурт – Silk Sonic;

Найкращий автор пісень – Ед Ширан;

Найкраща висхідна зірка – Холлі Хамберстоун