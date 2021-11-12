Чоловік-мільйонер не шкодує грошей на втілення мрій Іванни Онуфрійчук. Так, закохані не обмежились феєричним весіллям на Мальдівах і влаштували неймовірний розпис в Україні. Свій шлюб пара узаконила в РАЦСі на ВДНГ. Однак радянську будівлю вони перетворили на казкову локацію.
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Просторий зал оформили червоними трояндами та люстрами-підсвічниками, а ведучим церемонії став Тимур Мірошниченко. З РАЦСу подружжя виходило на червону доріжку під дощ з пелюсток троянд. Весільна сукня Іванни Онуфрійчук була з таким довгим шлейфом, що його несли п'ять чоловіків у фраках.
Офіційно дружина Алмаза. Тепер ми справжня сім'я,
– підписала телеведуча.
Весілля Іванни Онуфрійчук з мільйонером / Фото з інстаграму ведучої
Після розпису на рідню наречених чекало розкішне застілля з зірками українського шоу-бізу. Гостей розважали дует Тамерлан і Альона, Дан Балан, якого Іванна Онуфрійчук та Алмаз запрошували на Мальдіви, а на завершення вечора на сцену вийшла Вєрка Сердючка зі своїм бендом. Вона запалила публіку так, що танцювали всі без винятку, навіть казахська рідня мільйонера.
Друге весілля Іванни Онуфрійчук з мільйонером / Відео з інстаграму нареченої