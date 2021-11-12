Чоловік-мільйонер не шкодує грошей на втілення мрій Іванни Онуфрійчук. Так, закохані не обмежились феєричним весіллям на Мальдівах і влаштували неймовірний розпис в Україні. Свій шлюб пара узаконила в РАЦСі на ВДНГ. Однак радянську будівлю вони перетворили на казкову локацію.

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Просторий зал оформили червоними трояндами та люстрами-підсвічниками, а ведучим церемонії став Тимур Мірошниченко. З РАЦСу подружжя виходило на червону доріжку під дощ з пелюсток троянд. Весільна сукня Іванни Онуфрійчук була з таким довгим шлейфом, що його несли п'ять чоловіків у фраках.

Офіційно дружина Алмаза. Тепер ми справжня сім'я,

– підписала телеведуча.

Весілля Іванни Онуфрійчук з мільйонером / Фото з інстаграму ведучої

Після розпису на рідню наречених чекало розкішне застілля з зірками українського шоу-бізу. Гостей розважали дует Тамерлан і Альона, Дан Балан, якого Іванна Онуфрійчук та Алмаз запрошували на Мальдіви, а на завершення вечора на сцену вийшла Вєрка Сердючка зі своїм бендом. Вона запалила публіку так, що танцювали всі без винятку, навіть казахська рідня мільйонера.

Нагадаємо, на розкішному весіллі на Мальдівах з зірок був не лише Дан Балан, а й Монатік з експідопічними Lida Lee і Nino, шоу-балет Амадора Лопеса RUMBERO'S. Тоді як ведучими свята були росіяни – Олександр Бєлов і Катерина Варнава.

Друге весілля Іванни Онуфрійчук з мільйонером / Відео з інстаграму нареченої