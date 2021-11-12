Муж-миллионер не жалеет денег на воплощение желаний Иванны Онуфрийчук. Так, влюбленные не ограничились феерической свадьбой на Мальдивах и устроили невероятную роспись в Украине. Свой брак пара узаконила в ЗАГСе на ВДНХ. Однако советское здание они превратили в сказочную локацию.

Не пропустите Через 8 месяцев после свадьбы: Иванна Онуфрийчук официально вышла замуж за миллионера

Просторный зал оформили красными розами и люстрами-подсвечниками, а ведущим церемонии стал Тимур Мирошниченко. Из ЗАГСа супруги выходили на красную дорожку под дождь из лепестков роз. Свадебное платье Иванны Онуфрийчук было с таким длинным шлейфом, что его несли пять мужчин во фраках.

Официально жена Алмаза. Теперь мы настоящая семья,

– подписала телеведущая.

Свадьба Иванны Онуфрийчук с миллионером / Фото из инстаграма ведущей

После росписи родных новобрачных ожидало роскошное застолье со звездами украинского шоу-биза. Гостей развлекали дуэт Тамерлан и Алена, Дан Балан, которого Иванна Онуфрийчук и Алмаз приглашали на Мальдивы, а в завершение вечера на сцену вышла Верка Сердючка со своим бэндом. Она зажгла публику так, что танцевали все без исключения, даже казахская родня миллионера.

Напомним, на роскошной свадьбе на Мальдивах из звезд был не только Дан Балан, но и Монатик с экс-подопечными Lida Lee и Nino, шоу-балет Амадора Лопеса RUMBERO'S. В то время как ведущими праздника были россияне – Александр Белов и Екатерина Варнава.

Вторая свадьба Иванны Онуфрийчук с миллионером / Видео из инстаграма невесты