Все життя кохала, – Анастасія Приходько розповіла, як розвивались стосунки з її чоловіком

Українська співачка Анастасія Приходько вкрай рідко розповідає про особисте життя. Та днями вона поділилась, як почала зустрічатися зі своїм теперішнім чоловіком. Зірка зізналась, що Олександр був її першим коханням.

Відома українська співачка Анастасія Приходько приховує чоловіка Олександра від публіки та не розповідає про стосунки з ним. Однак нещодавно зірка приголомшила зізнанням про те, що він був її першим коханням.

Варте уваги Анастасія Приходько показала рідкісні кадри з чоловіком

Анастасія Приходько про стосунки з чоловіком

Виконавиця близько 8 років одружена з Олександром, прізвище якого не розсекречує. Як виявилося, пара мала стосунки задовго до офіційного весілля.

Я однолюб. Я все життя його кохала. Але справа вся в тому, що він старший за мене – три роки різниця, а у школі це колосальна різниця. Тому я собі тихенько ходила, кохала його до 18 років, у 18 років ми спробували стосунки, у нас нічого не вийшло, ми розійшлися,

– розповіла Анастасія Приходько.

"За 10 років у нас усе вийшло. Я зрозуміла, що не можу просто без нього. І ми одружилися. А за вісім років зрозуміли, що можемо дати обіцянку Богу, що можемо бути разом до кінця", – додала артистка.

Анастасія Приходько також зізналась, що закохалась в Олександра, коли була ще в першому класі: "Думала, що, можливо, колись я буду з ним. Таке кохання було".



Рідкісний кадр Анастасії Приходько з чоловіком / Фото з інстаграм-сторіз

Особисте життя Анастасії Приходько