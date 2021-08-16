Известная украинская певица Анастасия Приходько скрывает мужа Александра от публики и не рассказывает об отношениях с ним. Однако недавно звезда огорошила признанием о том, что он был ее первой любовью.
Стоит внимания Анастасия Приходько показала редкие кадры с мужем
Анастасия Приходько об отношениях с мужем
Исполнительница около 8 лет замужем за Александром, фамилию которого не рассекречивает. Как оказалось, пара имела отношения задолго до официальной свадьбы.
Я однолюб. Я всю жизнь его любила. Но дело все в том, что он старше меня – три года разница, а в школе это колоссальная разница. Поэтому я себе тихонько ходила, любила его до 18 лет, в 18 лет мы попытались создать отношения, у нас ничего не получилось, мы разошлись,
– рассказала Анастасия Приходько.
"Через 10 лет у нас все получилось. Я поняла, что не могу просто без него. И мы поженились. А через восемь лет поняли, что можем дать обещание Богу, что можем быть вместе до конца", – добавила артистка.
Анастасия Приходько также призналась, что влюбилась в Александра, когда была еще в первом классе: "Думала, что, возможно, когда-то я буду с ним. Такая любовь была".
Редкий кадр Анастасии Приходько с мужем / Фото из инстаграм-сториз
Личная жизнь Анастасии Приходько
- У певицы около 3 лет были отношения с абхазским бизнесменом Нуриком Кухилавой. В 2010 году у пары родилась дочь Нана. Через 2 года Анастасия обвенчалась с Нуриком в церкви, однако брак так и не зарегистрировала. Из-за измен и насилия Приходько ушла от мужа.
- В 2013 году знаменитость вышла замуж за Александра, а в 2015 году родила сына Гордея. 8 сентября 2019 Анастасия Приходько и Александр обвенчались в церкви. Несколько месяцев назад исполнительница в третий раз стала мамой.