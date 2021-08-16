Известная украинская певица Анастасия Приходько скрывает мужа Александра от публики и не рассказывает об отношениях с ним. Однако недавно звезда огорошила признанием о том, что он был ее первой любовью.

Стоит внимания Анастасия Приходько показала редкие кадры с мужем

Анастасия Приходько об отношениях с мужем

Исполнительница около 8 лет замужем за Александром, фамилию которого не рассекречивает. Как оказалось, пара имела отношения задолго до официальной свадьбы.

Я однолюб. Я всю жизнь его любила. Но дело все в том, что он старше меня – три года разница, а в школе это колоссальная разница. Поэтому я себе тихонько ходила, любила его до 18 лет, в 18 лет мы попытались создать отношения, у нас ничего не получилось, мы разошлись,

– рассказала Анастасия Приходько.

"Через 10 лет у нас все получилось. Я поняла, что не могу просто без него. И мы поженились. А через восемь лет поняли, что можем дать обещание Богу, что можем быть вместе до конца", – добавила артистка.

Анастасия Приходько также призналась, что влюбилась в Александра, когда была еще в первом классе: "Думала, что, возможно, когда-то я буду с ним. Такая любовь была".



Редкий кадр Анастасии Приходько с мужем / Фото из инстаграм-сториз

Личная жизнь Анастасии Приходько