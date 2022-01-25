Все-таки флурона, – Камалія вдруге заразилась COVID-19 і розповіла про самопочуття

Відома українська співачка Камалія ще близько тижня тому розповіла про те, що захворіла на грип. Тепер же у зірки підтвердили флурону – мікс грипу та COVID-19.

Українська співачка Камалія активно ділиться перебігом своєї хвороби на сторінці в інстаграмі. Співачка розповіла, що тепер у неї підтвердили флурону.

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Камалія про свою хворобу

Виконавиця розповіла, що стан її здоров'я так і не покращився. Загалом зірка хворіє вже понад 2 тижні. Спершу Камалії діагностували грип А, та тепер виявили флурону – коли людина одночасно хворіє і коронавірусом, і грипом.

Випадки флурони було зафіксовано у кількох країнах – США, Ізраїлі, Бразилії, Угорщині. Експерти в галузі охорони здоров'я стверджують, що найкращим захистом від такого інфікування є вакцинація як від коронавірусу, так і від грипу.

Вже хворію понад два тижні, температура не падає нижче 38, погані аналізи, жорстке дихання. Завтра йду на КТ, щоб унеможливити поразку легень,

– розповіла артистка.

Камалія поділилась, що тести на коронавірус показують негативний результат. Однак її друзі, з якими нещодавно відпочивала знаменитість, отримали позитивні результати на COVID-19. Їхні симптоми та симптоми співачки збігаються, тому лікарі вважають, що Камалія таки захворіла на коронавірус вдруге.

, Камалія вперше підхопила COVID-19 у вересні 2020 року після відпочинку в Туреччині. Співачка з близькими поборола коронавірус наприкінці вересня, тоді як її коханий все ще хворів. 8 червня 2021 року Камалія вакцинувалась

Нагадаємо, ще 19 січня виконавиця розповіла про погане самопочуття. Вона поділилась, що через вкрай високу температуру їй довелося викликати швидку.