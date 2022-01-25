Все-таки флурона, – Камалія вдруге заразилась COVID-19 і розповіла про самопочуття

25 січня 2022 , 17:37
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Джерело:

інстаграм Камалії

Відома українська співачка Камалія ще близько тижня тому розповіла про те, що захворіла на грип. Тепер же у зірки підтвердили флурону – мікс грипу та COVID-19.

Українська співачка Камалія активно ділиться перебігом своєї хвороби на сторінці в інстаграмі. Співачка розповіла, що тепер у неї підтвердили флурону.

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Камалія про свою хворобу

Виконавиця розповіла, що стан її здоров'я так і не покращився. Загалом зірка хворіє вже понад 2 тижні. Спершу Камалії діагностували грип А, та тепер виявили флурону – коли людина одночасно хворіє і коронавірусом, і грипом.

Важливо!  Випадки флурони було зафіксовано у кількох країнах – США, Ізраїлі, Бразилії, Угорщині. Експерти в галузі охорони здоров'я стверджують, що найкращим захистом від такого інфікування є вакцинація як від коронавірусу, так і від грипу.

Вже хворію понад два тижні, температура не падає нижче 38, погані аналізи, жорстке дихання. Завтра йду на КТ, щоб унеможливити поразку легень,
 розповіла артистка.

Камалія поділилась, що тести на коронавірус показують негативний результат. Однак її друзі, з якими нещодавно відпочивала знаменитість, отримали позитивні результати на COVID-19. Їхні симптоми та симптоми співачки збігаються, тому лікарі вважають, що Камалія таки захворіла на коронавірус вдруге.

Додамо, Камалія вперше підхопила COVID-19 у вересні 2020 року після відпочинку в Туреччині. Співачка з близькими поборола коронавірус наприкінці вересня, тоді як її коханий все ще хворів. 8 червня 2021 року Камалія вакцинувалась.

Нагадаємо, ще 19 січня виконавиця розповіла про погане самопочуття. Вона поділилась, що через вкрай високу температуру їй довелося викликати швидку.

Автор: Марія Касій