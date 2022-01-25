Украинская певица Камалия активно делится течением своей болезни на странице в инстаграме. Певица рассказала, что теперь у нее подтвердили флурону.
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Камалия о своей болезни
Исполнительница рассказала, что состояние ее здоровья так и не улучшилось. Всего звезда болеет уже более 2 недель. Сначала Камалии диагностировали грипп А, и теперь обнаружили флурону – когда человек одновременно болеет и коронавирусом, и гриппом.
Уже болею более двух недель, температура не падает ниже 38, плохие анализы, жесткое дыхание. Завтра иду на КТ, чтобы сделать невозможным поражение легких,
– рассказала артистка.
Камалия поделилась, что тесты на коронавирус показывают отрицательный результат. Однако ее друзья, с которыми недавно знаменитость отдыхала, получили положительные результаты на COVID-19. Их симптомы и симптомы певицы совпадают, поэтому врачи считают, что Камалия таки заболела коронавирусом во второй раз.
Напомним, еще 19 января исполнительница рассказала о плохом самочувствии. Она поделилась, что из-за крайне высокой температуры ей пришлось вызвать скорую.