Відома виконавиця Камалія розповіла про погіршення стану здоров'я. Після різдвяних свят зірка злягла з температурою.

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Камалія розповіла про хворобу

Співачка поділилась, що близько трьох днів мала дуже високу температуру, через що була змушена викликати швидку. Камалія стала підозрювати, що вдруге підхопила COVID-19.

У неділю довелося викликати швидку, тому що мене лихоманило три дні, і температура не збивалася нижче 39 градусів. Думала, що знову підхопила корону, зважаючи на всю симптоматику: температура зростала, не збивалася, почало лихоманити, сильний головний біль, почало ламати все тіло,

– поділилась артистка.

Та лікарі почали підозрювати у Камалії флурону – випадок, коли людина інфікувалась водночас двома вірусами (коронавірусом і грипом).

Важливо! Випадки флурони було зафіксовано у США, Ізраїлі, Бразилії, Угорщині. Експерти в галузі охорони здоров'я стверджують, що найкращим захистом від такого інфікування є вакцинація як від коронавірусу, так і від грипу.

Камалія зробила тести на обидва віруси, однак у неї виявили лише грип. Лікарі вже призначили зірці лікування.

"Сьогодні мені стало трохи краще, температуру вже не збиваю, але поки що тримається 38, вранці 37,7. Слава Богу, вже не під 40! Але почало боліти горло, трохи боляче ковтати. Отже, сьогодні потрібно здавати тести не тільки на коронавірус, а й на грип, виявляється його зараз багато!" – додала артистка.



Камалія зробила тести на коронавірус і грип / Фото з інстаграму Камалії

Камалія побажала прихильникам здоров'я та міцного імунітету, а також додала, що слід пити багато вітамінів.

Зауважимо, що співачка вакцинувалась від коронавірусу ще 8 червня. Знаменитість раніше була не певна, чи буде робити щеплення. Натомість її чоловік Мохаммад Захур з самого початку твердо був переконаним, що це робити потрібно, тому він таємно від дружини вакцинувався у Великій Британії.

Текст публікації Камалії

Друзі, не дуже люблю ділитися з вами негативними моментами, але у турботі про ваше здоров'я роблю це. У неділю довелося викликати швидку, тому що мене лихоманило три дні, і температура не збивалася нижче 39 градусів. Думала, що знову підхопила корону, зважаючи на всю симптоматику: температура зростала, не збивалася, почало лихоманити, сильний головний біль, почало ламати все тіло, сильна закладеність носа, але при сильному нежиті, перестала відчувати запахи й смак їжі, навіть запах термоядерної "зірочки" не відчувала, занепад, сил, сонливість. Лікарі почали підозрювати у мене флурону – це коли людина хворіє на два віруси одночасно. Виявляється, що грип і корона можуть існувати разом в організмі людини, не витісняючи один одного! Зробили обидва тести, виявилося, що корони немає, а ось грип А є! Призначили лікування від грипу, ділюся з вами. Сьогодні мені стало трохи краще, температуру вже не збиваю, але поки що тримається 38, вранці 37,7. Слава Богу, вже не під 40! Але почало боліти горло, трохи боляче ковтати. Отже, сьогодні потрібно здавати тести не тільки на коронавірус, а й на грип, виявляється його зараз багато! І як з'ясувалося, що можна ще й захворіти на флурону! Здоров'я вам усім, дорогі, та міцного імунітету! Так, і не забуваємо приймати вітаміни та пити багато рідини, якщо захворіли!