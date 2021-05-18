Перший півфінал Євробачення-2021: виступ українців Go_A і все, що варто знати про конкурс

Лічені години залишились до знаменитої події, яку цілий рік терпеливо чекав світ – Євробачення-2021. Пісенний конкурс вже от-от згуртує глядачів біля екранів і змусить затамувати їхній подих від яскравого шоу і мелодійних пісень виконавців з різних країн.

Перший півфінал Євробачення-2021 почнеться 18 травня, о 22:00. Трансляція відбудеться на телеканалах СТБ і UA:ПЕРШИЙ. Через небезпеку зараження коронавірусом, престижний конкурс проведуть з мінімальною кількістю глядачів і акредитованих журналістів. Пандемія сильно вплинула на проведення музичного шоу, адже саме через неї подію скасували у 2020 році й перенесли на наступний 2021 рік.

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Що треба знати про конкурс Євробачення-2021

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення проводять от уже 65 років, при цьому Україна бере участь у ньому лише 18 років. Двічі нашій країні вдавалось виборювати золото у шоу – у 2004 році та 2016 році. Загалом Україна відмовлялась від участі в проєкті два рази: у 2015 перепоною стала важка ситуація у державі після Революції гідності та окупації українських територій, а три роки потому виник скандал із потенційною представницею України на конкурсі – MARUV, яка мала гастролі у країні-агресорі Росії.



Що треба знати про конкурс Євробачення-2021 / Фото з офіційного інстаграму Євробачення

2020 рік став нелегким як для світу, так і для конкурсу Євробачення. Пандемія COVID-19 неочікувано захопила планету. Бажаючи уникнути заражень цим небезпечним вірусом, організатори шоу прийняли рішення не проводити конкурс у Нідерландах. Після довгого очікування керівники пісенного проєкту запропонували чотири сценарії його проведення:

Традиційний концерт

У цій ситуації конкурс мали провести у звичному форматі. Шоу мало відбутись в залі Ahoy Arena в Роттердамі. Тоді організатори зазначили, що цей варіант найбільш можливий, якщо знайдуть вакцину від COVID-19.

Концерт з дотриманням соціальної дистанції

Цей варіант вважали найбільш можливим. Він схожий до першого, але з додатковими обмеженнями: соціальна дистанція в 1,5 метра, учасники прибуватимуть з невеликою кількістю людей. Додаткові заходи будуть також обмежені.

Концерт з дому

Конкурс буде так само проводитися в Роттердамі. Проте ті артисти, які не зможуть приїхати до Нідерландів, будуть виступати зі сцени в своїй країні, а їхнє шоу транслюватиметься онлайн у залі. Ті, кому буде дозволено приїхати, виступатимуть в Роттердамі. Кількість глядачів обмежена.

Концерт виключно в онлайн форматі

Всі виступи учасників у випадку впровадження в Нідерландах жорсткого карантину будуть відбуватися зі своїх країн та транслюватися онлайн.

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Відомо, що конкурс відбудеться все ж у форматі з дотриманням соціальної дистанції. Шоу побачать лише 20% глядачів у залі. Та для цього глядачі повинні мати негативний тест на коронавірус та відповідати ще низці критеріїв.



Євробачення 2021: що відомо про конкурс / Фото з офіційного інстаграму Євробачення

Цьогоріч за головний кубок Євробачення-2021 боротимуться 39 держав. Відомо, що попередньо їх було більше. Однак, через кризу у країні від участі у проєкті відмовилась Вірменія, а Білорусь дискваліфікували через провокаційні підтексти їхніх пісень. Через це білоруси узагалі відмовились транслювати Євробачення-2021, за що їх не допустять до участі в шоу у 2022 році. Також, деяким учасникам дозволили виступати з їхніх країн, перед цим записавши наживо у студії їхні виступи. Таким правом скористалась Австралія.

Цікаво Євробачення-2021: де і коли дивитись пісенний конкурс

У першому півфіналі вийдуть на сцену 16 країн: Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Україна та Мальта. Наші представники – гурт Go_A виступатимуть під номером 15. У першому півфіналі українці зможуть голосувати за усіх конкурсантів, окрім представників їхньої країни.

Виступ гурту Go_A на Євробаченні-2021

Етнофолк-гурт Go_A ще минулого року виграв Національний відбір Євробачення-2020 і вже збирався підкорювати конкурс з ритмічною піснею Solovey. Однак, конкурс скасували і всі представники країн автоматично "перенеслись" на 2021 рік.

Щоправда, тепер, згідно з нововведеннями, вони мали б написати інші пісні. Go_A повинен був презентувати не менше двох пісень експертному журі, аби ті одноголосно обрали найкращу, якою стала красива композиція SHUM.

Перший півфінал Євробачення-2021: Go_A – SHUM: дивитись онлайн

Зараз колектив посилено готується до свого виступу і їхній драйв вже на перших репетиціях запалює серця глядачів. Прикладом цього стала ситуація, коли відео з репетиції Go_A вирвалось у тренди YouTube і набрало майже 900 тисяч переглядів.

Організатори Євробачення-2021 дуже прискіпливо ставляться до карантинних правил і обмежень, тож коли солістка гурту Катерина Павленко занедужала, її одразу змусили зробити тест на коронавірус. Ці тести виконавці роблять кожних два дні.

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Букмекери дають українцям дуже перспективні прогнози і вносять наших музикантів до десятки найкращих конкурсантів. Окрім потужного виступу, Go_A чарують аудиторію Євробачення й своїми оригінальними образами. На бірюзову доріжку відкриття конкурсу гурт прийшов у вбранні, пошитому з переробленого пластику.

Багато представників з інших країн, які теж беруть участь, схвально відкликаються про наш гурт і його пісню. Elena Tsagrinou, яка представить Кіпр, зізналась, що SHUM – тепер одна з її найулюбленіших пісень. Представники Бельгії, гурт Hooverphonic, зауважили, що Україна може послугувати хорошим прикладом для інших, адже вона розвиває свій потенціал і ділиться своєю унікальною автентичністю зі всім світом.

Бажаємо успіху українську гурту Go_A на Євробаченні-2021!