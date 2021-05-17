Увесь світ зараз перебуває у напруженому очікуванні яскравої події, що відбудеться у нідерландському Роттердамі – Євробачення-2021. Перший півфінал пісенного проєкту відбудеться 18 травня, а другий – 20 травня. Грандіозного фіналу конкурсу глядачам треба очікувати 22 травня.

До теми Українці на Євробаченні: хто з виконавців підкорював відомий пісенний конкурс

Редакція Showbiz 24 пропонує згадати вам, які місця займали українці на Євробаченні і як оцінювали конкурсантів глядачі престижного музичного шоу.

Які місця посідала Україна на Євробаченні

Історія Євробачення є багатою на захопливі шоу й талановитих виконавців, які брали у ньому участь. Україні двічі щастило виборювати золото пісенного конкурсу. Вперше це зробила Руслана у 2004 році, а її успіх у 2016 повторила інша співачка – Джамала.

Також наші виконавці двічі займали й друге місце. За яскраві образи та сильний вокал срібло отримали Ані Лорак та Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки. "Бронзову" 3-ю сходинку у 2013 році дістала Злата Огневич.

Вперше Україна поїхала на конкурс у 2003 році. Тоді на сцені Риги дебютував Олександр Пономарьов. Підтримати співака приїхали сам міністр культури та брати Клички. За композицію Hasta la Vista Пономарьов отримав 14-ту сходинку.

За весь час проведення конкурсу, Україна двічі не брала у ньому участь. У 2015 році наша держава відмовилась від Євробачення у зв'язку з важкою воєнно-політичною ситуацією та російською агресією на Донбасі і в Криму.



Які місця здобували українці на Євробаченні / Інфографіка 24 каналу

Друге скасування участі у конкурсі відбулось у 2019 році. Неприємний інцидент стався з співачкою MARUV, яка мала представляти Україну на Євробаченні того року. Виявилось, що виконавиця планує гастролі Росією і не збирається їх припиняти, попри те, що ця країна спровокувала війну на Сході України й окупувала її території.

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Через неочікуваний спалах пандемії коронавірусу у світі, у 2020 році конкурс перенесли. Цілий рік країни та їхні представники посилено готувались до пісенного проєкту, аби яскраво виступити і перехопити подих глядачам.

Кумедно, але найгірші виступи наших учасників на Євробаченні відбувались саме тоді, коли Україна перемагала і приймала у себе цей конкурс. Після того, як Руслана у 2004 році здобула кубок проєкту, у 2005 році її наступником став гурт "Гринджоли" з піснею "Разом нас багато". Проте патріотична композиція не дуже сподобалась публіці і групі віддали 19 місце.

Отримавши перемогу у 2016 році, Джамала надала Україні можливість знову проводити шоу у столиці. Для цієї важливої місії у 2017 році Національний відбір обрав рок-гурт O.Torvald. На "домашньому" Євробаченні група посіла лише 24 місце, що стало найгіршим результатом для України за всю історію участі в конкурсі.

Прочекавши цілий рік, на Євробачення-2021 до Роттердаму поїхав гурт Go_A. Талановита фолк-група на головній сцені конкурсу заворожуватиме глядачів піснею "Шум". Українські автентичні мотиви, чарівне звучання музичних інструментів у суміші з "космічними" образами та яскравим виступом – це те, чим Go_A намагатиметься змусити публіку захоплено аплодувати.

До слова Відео репетиції гурту Go_A у Роттердамі увірвалось в тренди ютубу

Згідно з прогнозами букмекерів, цілком ймовірно, що гурту вдасться це зробити. У таблиці Go_A віддали перспективну 10 позицію. Зважаючи на те, що шоу ще не почалось, а вже лунають такі пророкування, то можна стверджувати, що колектив таки близький до перемоги. Букмекери ще вагаються кого поставити на 1 місце у своєму списку, адже час від часу на ньому з'являлись то Мальта, то Франція.