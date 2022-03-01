Українські знаменитості намагаються зберігати хороший настрій навіть під обстрілами. Співачка Тоня Матвієнко поділилась підбадьорливим відео від мами.
До слова Нахр*н ви їх сюди відправляєте, – Оля Полякова звернулася до росіян і білорусів
Як Ніна Матвієнко зберігає бойовий дух
Тоня Матвієнко показала відеоповідомлення, яке отримала від мами Ніни Митрофанівни. Його артистка записала у підвалі, в цілковитій темряві. Та навіть там вона зберігає хороший настрій та співає.
Роде мій красний, роде мій прекрасний! Не цураймося, признаваймося! Бо багацько нас є! Хоч ми й у підвалі,
– проспівала Ніна Матвієнко.
Ніна Матвієнко співає у підвалі:
Зворушливий ролик підкорив мережу. Його прокоментували не тільки фани, але й зірки:
- Оля Полякова: "Моя прекрасна душа! Мамочці привіт і кохання від мене!",
- Віталій Козловський: "Клас".
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