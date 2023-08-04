Вперше за довгий час: Злата Огнєвіч побачилася з татом, який рятує поранених на війні

Українська співачка Злата Огнєвіч показала рідкісне фото свого батька. Зараз чоловік працює військовим медиком і рятує життя захисників на фронті. Вони не бачилися вже кілька місяців.

Злата Огнєвіч у соцмережах опублікувала нове фото Леоніда Григоровича. Вони вперше за довгий час змогли зустрітися.

До теми Злата Огнєвіч показала своїх батьків і вагітну сестру в новому кліпі "Янгол": чуттєві фото

Раніше зірка писала, що вони давно не бачилися. І тепер її тато таки зміг приїхати додому у відпустку. Чи довго чоловік пробуде в Києві – співачка не повідомила.

Тато приїхав… Півроку без вихідних… Поранені.. Ночі без сну… Дуже ним пишаюся,

– написала Злата.

Огнєвіч також показала світлину батька. Він стояв у білій сорочці та світлих штанах.



Тато Злати Огнєвіч / Фото з її інстаграму

Нагадаємо, що влітку минулого року Огнєвіч розповідала, що її 67-річний тато лікує поранених у Харкові – туди він поїхав на початку війни. Батько співачки за фахом є військовим хірургом.

Понад 6 місяців Леонід Григорович перебував на війні, і лиш у жовтні приїхав додому у відпустку. Він розповів шанувальникам доньки про свою роботу та підтримав українців.