Злата Огневич в соцсетях опубликовала новое фото Леонида Григорьевича. Они впервые за долгое время смогли встретиться.

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Раньше звезда писала, что они давно не виделись. И теперь ее папа таки смог приехать домой в отпуск. Долго ли мужчина пробудет в Киеве – певица не сообщила.

Папа приехал... Полгода без выходных... Раненые... Ночи без сна... Очень им горжусь,

– написала Злата.

Огневич также показала фотографию отца. Он стоял в белой рубашке и светлых брюках.



Папа Златы Огневич / Фото с ее инстаграммы

Напомним, что летом прошлого года Огневич рассказывала, что ее 67-летний папа лечит раненых в Харькове – туда он уехал в начале войны. Отец певицы по специальности является военным хирургом.

Более шести месяцев Леонид Григорьевич находился на войне, и только в октябре приехал домой в отпуск. Он рассказал поклонникам дочери о своей работе и поддержал украинцев.