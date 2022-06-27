Вперше за час війни: Ані Лорак з'явилася на російському телебаченні

Співачка Ані Лорак, яка родом з України, не засудила війну, вирішила відмовчуватися. Тепер артистка з'явилася у розважальній програмі на російському телебаченні.

Після початку війни на Донбасі у 2014 році Ані Лорак продовжила жити та розвивати кар'єру в Росії. Навіть повномасштабне вторгнення російських військових на батьківщину не зупинило її. Артистка жодного разу не висловила свою позицію.

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Ані Лорак з'явилася на російському телебаченні

17 червня Ані Лорак вперше за 4 місяці з'явилася на екранах телевізорів. Її показали у розважальній програмі "Де логіка?". Примітно, що випуск програми був знятий ще 20 лютого, однак вийшов в ефір лише зараз.

Разом з Лорак у шоу знявся український дует Artik & Asti, який також зрадив Україну й продовжує працювати в країні-агресорці, спонсорує війну. Ці виконавці також мовчать щодо війни, спостерігають, як росіяни вбивають їхніх земляків.

Ані Лорак планувала тур Україною

що з початку повномасштабної війни про жорстокі дії Росії, окрім Ані Лорак та дуету Artik & Asti, замовчали українки: Таїсія Повалій, Регіна Тодоренко, MARUV, Наташа Корольова, Лоліта Мілявська, Йолка, Анна Сєдокова, Марі Краймбрері, Аліна Островська, Жанна Бадоєва.

У серпні 2021 року Ані Лорак вперше за сім років дала концерт в Україні. Тоді артистка у розпал курортного сезону виступила в популярному одеському клубі Itaka. Там гастролерка двічі збирала аншлаг й пообіцяла шанувальникам повернутися.

Тур Україною виконавиця запланувала на травень 2022 року. У Харкові, який щодня нещадно обстрілюють російські окупанти, Лорак хотіла виступити двічі.

Та від 24 лютого виконавиця жодного разу не засудила війну в Україні, не висловила підтримку шанувальникам, які ходили на її концерти, захоплювалися нею, чекали на зустрічі. В інтерв'ю українській журналістці про виступи в Росії співачка сказала так: "Я пташка, яка дарує музику без кордонів". Лорак прагнула всидіти на двох стільцях, однак не вдалося. Коли настав час остаточно обирати, вона показала справжнє обличчя – їй байдуже на українців, головне – не втратити заробіток.