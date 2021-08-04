Вперше після народження доньки: Меган Маркл показалась публіці з нагоди 40-річчя

У середу, 4 серпня, дружина принца Гаррі відсвяткувала день народження – Меган Маркл виповнилось 40 років. З нагоди ювілею вона вперше після народження доньки показалась світу.

Для Меган Маркл і принца Гаррі стало гарною традицією запускати благодійні ініціативи у день народження. Герцогиня Сассекська не зрадила звичаю і зробила це у свій ювілей. Вона запустила кампанію, яка покликана допомогти жінкам знайти роботу після пандемії COVID-19.

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Разом з комедіанткою Меліссою Маккарті Меган Маркл записала жартівливе відео, яким анонсувала благодійну ініціативу. Вона отримала назву 40x40.

За сюжетом дружина принца Гаррі зателефонувала голлівудській акторці напередодні свого дня народження. Для відеодзвінка Мелісса Маккарті одягнулась так, ніби зібралась на королівське весілля. У кадрі вона спокійно попивала чай і жартувала про плани Меган на ювілей:

фотосесію під деревом;

татуювання з написом "найкращі подруги назавжди";

гучну вечірку на яхті.

Натомість Меган Маркл заявила, що зателефонувала комедіантці з пропозицією присвятити 40 хвилин свого часу жінкам, які намагаються знайти роботу після коронавірусу. До ініціативи вона долучила Адель, Аманду Ґорман, Стеллу Маккартні, дружину Джастіна Трюдо Софі та інших.

На відео несподівано з'явився принц Гаррі, який жонглював трьома м'ячиками й розсмішив дружину. Ролик завершився традиційним для дня народження моментом – Меган задмухала свічку на апетитному тортику й загадала бажання.

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Образ Меган Маркл

Для першої публічної появи після народження доньки Лілібет Діани герцогиня Сассекська обрала жіночний аутфіт. У кадрі вона з'явилась у трикотажній сукні молочного кольору з декольте. Від вбрання довжини міді Меган підібрала світлий кардиган і туфлі-човники гірчичного відтінку.

Щоправда, дружина Гаррі не засвітила фігуру після других пологів. Вона позувала за столом у робочому кабінеті, який делікатно приховував її талію.

до зйомки Меган Маркл готувалася ретельно. Вона підібрала символічні золоті підвіски – сузір'я Тельця та Близнюків. Саме під цими знаками зодіаку народилися її діти – 2-річний син Арчі та двомісячна донька Лілібет Діана.

Меган Маркл після других пологів / Скриншот з відео

Меган Маркл після других пологів / Скриншот з відео