Хоча Меган Маркл вже давно склала королівські обов'язки, проте вона залишається дружиною принца Гаррі, тому його родина привітала жінку з ювілеєм. Як це було – дивіться далі.

До слова Меган Маркл – 40: яскраві виходи в складі королівської сім'ї

Королівська родина привітала Меган Маркл

Єлизавета II

В інстаграм-сторіз на офіційному акаунті королівської родини опублікували колаж, для якого використали архівні фото Меган, де вона зображена з сином Арчі, чоловіком і королевою. Оскільки Маркл вже тривалий час не була у Великій Британії, то палац не має її нових світлин.

"Бажаємо герцогині Сассекській дуже веселого дня народження!", – підписали фото представники королівського палацу.



Єлизавета II привітала Меган Маркл з 40-річчям / Скриншот інстаграм-сторіз королівської сім'ї

Принц Чарльз і герцогиня Корнуольська

До привітань долучився і батько Гаррі – принц Чарльз разом із дружиною Каміллою. Подружжя поширило в сторіз фото Меган, де вона усміхається та додало підпис: "Бажаємо герцогині Сассекській дуже щасливого 40-річчя".



Принц Чарльз і Камілла привітали Меган з 40-річчям / Скриншот інстаграм-сторіз Кларенс-хаус

Принц Вільям і Кейт Міддлтон

Подружжя також адресувало Меган Маркл приємні слова. Герцоги Кембриджські поширили в інстаграмі фотографію дружини принца Гаррі з підписом: "Бажаємо щасливого 40-річчя герцогині Сассекській!".



Герцоги Кембриджські привітали Меган з 40-річчям / Скриншот інстаграм-сторіз герцогів

Зазначимо, Меган Маркл вже понад рік не є членом королівської родини й не носить титул герцогині. Проте в привітаннях члени монаршої родини зверталися до неї саме так.

Напередодні ювілею Меган журналісти розсекретили, що вона святкуватиме день народження в колі найближчих друзів, оскільки доглядає за новонародженою донькою та старшим сином, а також оберігає себе та рідних через збільшення нових випадків інфікування коронавірусом.