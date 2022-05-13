Юрій Горбунов зізнався, що в Охматдиті зараз морально й фізично травмовані діти, яких врятував героїм наших лікарів. Він розповів дві історії, які проймають до сліз.

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Юрій Горбунов про дітей з Охматдиту

Одному з поранених хлопчиків Горбунов подарував іграшку на дистанційному керуванні. Вона так йому сподобалася, що він вперше за час лікування засміявся. "Він перший раз засміявся, ми почули, як він сміється. До цього він не сміявся", – раділи лікарі.

Там є дівчинка, якій куля зайшла в скроню, а лікарі витягли її через верх черепа. Це була унікальна операція, це був єдиний шанс врятувати цю дівчинку. Зараз до неї приходять волонтери, які вчать її грати на гітарі, ми з нею так само пограли. Ця куля маленька, яку дістали їй з черепа, вона її тримає весь час у долонях,

– пригадав Юрій Горбунов.

Водночас він вважає, що малечі куди легше впоратися з цією трагедією, ніж дорослим. Адже до життя їх повертають рідні, волонтери або ж нові батьки, вони не залишаються сам на сам.

"Ти не розумієш, за що це нашим дітям. Чому один карлик приніс стільки горя мільйонам людей, у тому числі й нашим дітям. Але в цих дітей є перевага – вони живі. Їх рятує те, що вони діти. Дітей, мені здається, вдасться витягнути з цієї прірви саме тому, що вони діти. Тому що їх можна відволікти іграшками", – додав шоумен.

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Їм весь час говорять: "Ви не даремно вижили, ви вижили для того, щоб жити. Щоб стати дорослими, стати батьками, патріотами". Це випало на їхню долю, вони це пройшли, вони великі герої. Їх врятували наші героїчні лікарі, вони робили операції в підвалі,

– наголосив Горбунов.

Повне інтерв'ю Юрія Горбунова зі Славою Дьоміним: дивіться відео онлайн (про дітей з Охматдиту на 13:29)