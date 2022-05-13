Юрий Горбунов признался, что в Охматдете сейчас морально и физически травмированы дети, которых спас героем наших врачей. Он рассказал две истории, которые пронизывают до слез.

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Юрий Горбунов о детях с Охматдета

Одному из раненых мальчиков Горбунов подарил игрушку на дистанционном управлении. Она так ему понравилась, что он впервые за время лечения засмеялся. "Он впервые засмеялся, мы услышали, как он смеется. До этого он не смеялся", – радовались врачи.

Там есть девочка, которой пуля зашла в висок, а врачи вытащили ее через верх черепа. Это была уникальная операция, это был единственный шанс спасти эту девочку. Сейчас к ней приходят волонтеры, которые учат играть на гитаре, мы с ней так же поиграли. Эта пуля маленькая, которую достали ей из черепа, она ее держит все время в ладонях,

– вспомнил Юрий Горбунов.

В то же время он считает, что малышам куда легче справиться с этой трагедией, чем взрослым. Ведь к жизни их возвращают родные, волонтеры или новые родители, они не остаются один на один.

"Ты не понимаешь, за что это нашим детям. Почему один карлик принес столько горя миллионам людей, в том числе и нашим детям. Но у этих детей есть преимущество – они живы. Их спасает то, что они дети. Детей, мне кажется, удастся вытащить из этой бездны именно потому, что они дети. Потому что их можно отвлечь игрушками", – добавил шоумен.

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Им все время говорят: "Вы не зря выжили, вы выжили для того, чтобы жить. Чтобы стать взрослыми, стать родителями, патриотами". Это выпало на их судьбу, они это прошли, они великие герои. Их спасли наши героические врачи, они делали операции в подвале,

– подчеркнул Горбунов.

Полное интервью Юрия Горбунова со Славой Деминым: смотрите видео онлайн (о детях из Охматдета на 13:29)