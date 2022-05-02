1 травня вдалося евакуювати понад сто цивільних з заводу "Азовсталь". Вони вже прибули до Запоріжжя, де отримують все необхідне. Серед тих, хто вже врятований, є 8-місячний хлопчик, який перебував у розшуку.

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Катя Осадча про хлопчика, якого евакуювали з "Азовсталі"

Телеведуча розповіла, що хлопчика шукали разом з мамою Анею. На початку пошуку йому було 4 місяці, а вчора виповнилося 6. Всі ці 8 тижнів малюк провів в бомбосховищі заводу "Азовсталь", який щодня нещадно обстрілюють російські окупанти.

Ми знали, що вони там. З ними не було з'язку і ми молилися, щоб всі вони дочекалися евакуації. Скоро обіймуться з рідними, які шукали, чекали, молилися, благали,

– розповіла Катя.

"Господи, як це може бути, як таке може відбуватися з нами зараз?! Нехай ці маленькі очі більше в ніколи не побачать таких жахів. Вибачте нас, діти, що ми, дорослі, не змогли завадити цьому горю", – зворушливо написала Осадча.



6-місячний хлопчик, якого евакуювали з Маріуполя / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Наразі ще декілька сотень цивільних, поранених і військових залишаються в укриттях "Азовсталі". Діти, жінки, пенсіонери два місяці не були на свіжому повітрі. Вони благають про безпечну евакуацію, оскільки запаси їжі, води, ліків закінчуються, а завод не припиняють обстрілювати. Багато цивільних і військових потребують термінової медичної допомоги.