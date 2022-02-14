"Вона не колишня, кохання не минає": Олександр Еллерт хоче повернути Ксенію Мішину

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт розійшлись чотири місяці тому. Однак, на відміну від акторки, гуморист сподівається, що вони знову будуть разом. Зараз він намагається виправити всі свої помилки, які допустив у стосунках.

На інтерв'ю зі Славою Дьоміним Еллерт погодився лише тому, що той пообіцяв випустити його 14 лютого. Очевидно, у День закоханих він хотів нагадати Ксенії Мішиній про свої почуття і зізнатися у коханні на всю країну. Ба більше, комік не вважає акторку колишньою.

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Олександр Еллерт хоче повернути Ксенію Мішину

Попри те, що Ксенія Мішина скаржиться на "гойдалки" у стосунках з Еллертом і стверджує, що вони не можуть бути разом, чоловік обіцяє робити все, щоб її повернути. Він визнає, що "спіткався", але заради зірки готовий виправлятися.

Ксю ми не записуємо в список "були", не викреслюємо. Все буде добре, я впевнений у цьому. Ці стосунки просто на паузі. Вона не колишня, кохання так швидко не минає,

– заявив Олександр Еллерт.

Він з теплом згадує про їхній цивільний шлюб і те, як називали одне одного чоловіком і дружиною. Гуморист досі носить унікальну каблучку з алмазом з їхньої крові.

"Я щасливий, але не повністю. З нею я більш щасливий. Я з упевненістю можу сказати, що в мене розділилося життя до Ксю і після Ксю. Я вдячний за все, що вона мені говорила, робила для мене, радила і дарувала", – зізнався комік.

Олександр Еллерт про розставання з Мішиною

після розставання з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт впав у депресію . Він навіть хотів втекти в Південну Америку, в Перу, але рейс скасували, і гуморист влип на гроші.

Переможець "Холостячки" відмовився розсекречувати причину розставання з Мішиною. Він метафорично заявив, що розійшовся з акторкою через "сильне кохання", але спростував чутки, що всі їхні скандали були через його ревнощі.

Я ревнував через брак уваги, через брак нашої взаємодії одне з одним. Графік дуже позначався на нас – і мій, і її. У нас було мало часу,

– розповів Олександр Еллерт.

Олександр Еллерт про стосунки і розрив з Ксенією Мішиною: дивіться відео онлайн

Що Ксенія Мішина казала про розставання з Еллертом