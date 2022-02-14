"Вона не колишня, кохання не минає": Олександр Еллерт хоче повернути Ксенію Мішину
Джерело:"Слава +"
Ксенія Мішина та Олександр Еллерт розійшлись чотири місяці тому. Однак, на відміну від акторки, гуморист сподівається, що вони знову будуть разом. Зараз він намагається виправити всі свої помилки, які допустив у стосунках.
На інтерв'ю зі Славою Дьоміним Еллерт погодився лише тому, що той пообіцяв випустити його 14 лютого. Очевидно, у День закоханих він хотів нагадати Ксенії Мішиній про свої почуття і зізнатися у коханні на всю країну. Ба більше, комік не вважає акторку колишньою.
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Олександр Еллерт хоче повернути Ксенію Мішину
Попри те, що Ксенія Мішина скаржиться на "гойдалки" у стосунках з Еллертом і стверджує, що вони не можуть бути разом, чоловік обіцяє робити все, щоб її повернути. Він визнає, що "спіткався", але заради зірки готовий виправлятися.
Ксю ми не записуємо в список "були", не викреслюємо. Все буде добре, я впевнений у цьому. Ці стосунки просто на паузі. Вона не колишня, кохання так швидко не минає,
– заявив Олександр Еллерт.
Він з теплом згадує про їхній цивільний шлюб і те, як називали одне одного чоловіком і дружиною. Гуморист досі носить унікальну каблучку з алмазом з їхньої крові.
"Я щасливий, але не повністю. З нею я більш щасливий. Я з упевненістю можу сказати, що в мене розділилося життя до Ксю і після Ксю. Я вдячний за все, що вона мені говорила, робила для мене, радила і дарувала", – зізнався комік.Нагадаємо, після розставання з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт впав у депресію. Він навіть хотів втекти в Південну Америку, в Перу, але рейс скасували, і гуморист влип на гроші.
Олександр Еллерт про розставання з Мішиною
Переможець "Холостячки" відмовився розсекречувати причину розставання з Мішиною. Він метафорично заявив, що розійшовся з акторкою через "сильне кохання", але спростував чутки, що всі їхні скандали були через його ревнощі.
Я ревнував через брак уваги, через брак нашої взаємодії одне з одним. Графік дуже позначався на нас – і мій, і її. У нас було мало часу,
– розповів Олександр Еллерт.
Олександр Еллерт про стосунки і розрив з Ксенією Мішиною: дивіться відео онлайн
Що Ксенія Мішина казала про розставання з Еллертом
- Через кілька місяців після розриву акторка зізналась, що в стосунках з Еллертом їй було "дуже боляче, дуже складно, дуже неприємно", а він не знав, як це виправити. Так, причиною їхнього розставання нібито був постійний стрес.
- Згодом вона зізналась, що через безпідставні ревнощі "доходило до божевілля". Вона нібито не хотіла бути з тим, хто обвішував її ярликами, страхами і проблемами.