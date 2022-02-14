На интервью со Славой Деминым Эллерт согласился лишь потому, что тот пообещал выпустить его 14 февраля. Очевидно, в День влюбленных он хотел напомнить Ксении Мишиной о своих чувствах и признаться в любви на всю страну. Более того, комик не считает актрису прежней.
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Александр Эллерт хочет вернуть Ксению Мишину
Несмотря на то, что Ксения Мишина жалуется на "качели" в отношениях с Эллертом и утверждает, что они не могут быть вместе, мужчина обещает делать все, чтобы ее вернуть. Он признает, что "споткнулся", но ради звезды готов исправляться.
Ксю мы не записываем в список "были", не вычеркиваем. Все будет хорошо, я уверен в этом. Эти отношения просто на паузе. Она не бывшая, любовь так быстро не проходит,
– заявил Александр Эллерт.
Он с теплом вспоминает об их гражданском браке и том, как называли друг друга мужем и женой. Юморист до сих пор носит уникальное кольцо с алмазом из их крови.
"Я счастлив, но не полностью. С ней я более счастлив. Я с уверенностью могу сказать, что у меня разделилась жизнь до Ксю и после Ксю. Я благодарен за все, что она мне говорила, делала для меня, советовала и дарила", – признался комик.
Александр Эллерт о расставании с Мишиной
Победитель "Холостячки" отказался рассекречивать причину расставания с Мишиной. Он метафорически заявил, что разошелся с актрисой из-за "сильной любви", но опроверг слухи, что все их скандалы были из-за его ревности.
Я ревновал из-за нехватки внимания, из-за нехватки нашего взаимодействия друг с другом. График очень сказывался на нас – и мой, и ее. У нас было мало времени,
– рассказал Александр Эллерт.
Александр Эллерт об отношениях и разрыве с Ксенией Мишиной: смотрите видео онлайн
Что Ксения Мишина говорила о расставании с Эллертом
- Через несколько месяцев после разрыва актриса призналась, что в отношениях с Эллертом ей было "очень больно, очень сложно, очень неприятно", а он не знал, как это исправить. Так, причиной их расставания якобы был постоянный стресс.
- Впоследствии она призналась, что из-за безосновательной ревности "доходило до безумия". Она якобы не хотела быть с тем, кто увешивал ее ярлыками, страхами и проблемами.