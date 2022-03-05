Волонтерить у Швейцарії: Іванна Онуфрійчук показала, як збирає допомогу для українців

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук не повернулась до України, а залишилась у Швейцарії, де живе її чоловік. Там вона збирає гуманітарну допомогу для українців.

Відома українська телеведуча Іванна Онуфрійчук залишилась у Швейцарії. Звідти вона допомагає українцям на тлі цинічного російського вторгнення.

Важливо Святослав Вакарчук побував в Одесі, де підтримав поранених бійців і медиків

Іванна Онуфрійчук волонтерить у Швейцарії

Телеведуча розповіла, що кооперується з всіма іншими, хто хоче й може допомогти. Разом вони збирають одяг, продукти, ліки та інші необхідні речі.

Ми повинні допомагати! Єднаймося, друзі! Разом ми сила. Все буде Україна!

– написала Іванна Онуфрійчук.

Іванна Онуфрійчук волонтерить / Фото з інстаграму ведучої

Іванна Онуфрійчук збирає гуманітарну допомогу:

Зірки-волонтери

Українські знаменитості по-різному допомагають українцям. Хтось підписує контракт із ЗСУ, хтось йде в тероборону, а хтось волонтерить.

Сергій Танчинець уже дві доби з колегами перевозить ліки, їжу й речі до Києва, а також вивозить людей до Західної України.

Ірина Федишин з мамою та синами ліпить вареники для біженців.

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